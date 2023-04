El Príncipe William y George, los protagonistas de la escena más tierna en un partido de futbol

En medio de los preparativos para la coronación de Carlos III, el Príncipe William y su hijo mayor, el Príncipe George, ha sido los protagonistas de un tierno momento padre e hijo, durante su asistencia al partido de futbol entre el Aston Villa, el equipo preferido del Príncipe de Gales y su retoño, en contra del Nottingham Forest, pues se les pudo ver desde la sección de palcos del estadio de Villa Park de Birmingham, Inglaterra, celebrando cada una de las jugadas y goles de su equipo, y preocuparse ante los momentos de tensión en la cancha. Y es que William y George se encargaron de dejar en claro la complicidad y conexión que existe entre ellos, pues además de verlos mimetizados en cuanto a sus reacciones, el heredero del Rey Carlos y su pequeños decidieron combinar sus atuendos, completando así un cuadro por demás familiar y encantador.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Para esta ocasión tan especial, William y George fueron vistos luciendo atuendos prácticamente idénticos, pues ambos llevaron suéter azul marino y una camisa azul claro, complementando su look con pantalones de gabardina al mismo tono de su suéter, un look un tanto formal para la ocasión, pero con el que lucieron casuales y cómodos durante todo el partido. El Príncipe de Gales y el menor también se unieron a través de sus reacciones, pues durante la primera mitad del juego se les vio llevarse las manos a la cabeza en señal de preocupación ante los momentos más complicados del partido y al no concretarse los goles, algo que finalmente cambió durante la segunda mitad, cuando el Aston Villa finalmente se impuso ante Nottingham Forest con dos goles, algo que celebraron padre e hijo con total emoción, pues además su equipo se llevó el triunfo durante esta jornada.

El nieto de la fallecida Isabel II y su hijo estuvieron acompañados por Christian Purslow, el director ejecutivo del club, quien se sentó al lado de ellos y con quien celebraron por todo lo alto el triunfo del Aston Villa. Por otro lado, unas filas más delante de ellos, también estaba presente Gareth Southgate, el gerente del equipo de fútbol masculino.

VER GALERÍA

De acuerdo con Hello!, la asistencia de George a este partido fue un regalo de su padre con motivo de las fiestas de Pascua, aprovechando que el pequeño también se encuentra en receso escolar debido a las vacaciones de Pascua. Por otro lado, es bien sabido que para George el futbol es muy importante y que es un gran aficionado a este deporte. De hecho, en 2021 asistió con sus padres a dos partidos de la Eurocopa, el primero para ver ganar a la selección inglesa en contra de la de Alemania, y la segunda cuando el equipo llegó a la final, aunque en esta ocasión finalmente perdió ante Italia en penales.

¿Cuál será el papel que desempeñará George en la coronación de su abuelo?

El próximo 5 de mayo, las miradas del mundo nuevamente se posarán sobre la Familia Real británica, en esta ocasión por la coronación del Rey Carlos III, quien ha llegado al trono tras el lamentable fallecimiento de la Reina Isabel II, en septiembre del año pasado. Y como bien se ha confirmado, el nieto mayor del monarca tendrá una participación protagónica dentro de esta esperada ceremonia, tal y como ha sucedido en los eventos importantes de la familia pues según se ha informado, el pequeño de 9 años será uno de los ochos pajes que acompañen a los reyes durante la procesión que recorrerá la nave de la Westminster Abbey -cuatro pajes del lado de Carlos y cuatro en representación de Camilla-. Junto a George estarán por parte de Carlos III, el Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay y Ralph Tollemache; mientras que del lado de Camilla, serán sus tres nietos: Gus y Louis Lopes, así como Freddy Parker Bowles, junto a su sobrino nieto, Arthur Elliot, quienes participen en esta procesión.

VER GALERÍA