La próxima visita de Harry a Londres está más cerca de lo pensado A pesar de que todavía no se sabe si ha confirmado su presencia en la coronación, por lo menos tendría un viaje más programado

Corre el reloj a exactamente un mes de que se celebre la coronación de Carlos III y en Reino Unido corren ríos de tinta sobre una cuestión en particular, ¿estarán presentes el Príncipe Harry y Meghan Markle en la ceremonia? Si bien, hay otros detalles que se han puesto sobre la mesa, casi todo está claro sobre el gran día y la única incógnita que queda es si, después de haber recibido la invitación para este histórico momento, los Sussex realizarán el viaje hasta Londres para poder estar ahí. Ha de recordarse que en la última ocasión en la que la pareja se reunió de forma pública con la Familia Real británica fue durante los funerales de Isabel II, una ocasión nostálgica y solemne en la que poco se les vio convivir con el resto de los Windsor. Antes de esto, los Sussex apenas hicieron una breve aparición en uno de los eventos organizados alrededor del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Pero desde aquellas dos ocasiones, mucho ha cambiado, la publicación del documental de Meghan y Harry, así como las memorias del Príncipe, han venido a abrir aún más la brecha que había entre ellos y la Familia Real, por lo que no se sabe qué pasará el próximo 6 de mayo. Con esta pregunta en el aire, parece que Harry sí que tiene planeado un viaje más a Londres.

El regreso que se pensaba difícil

Después de que se diera a conocer hace algunas semanas que se les había pedido desalojar Frogmore Cottage, la residencia que les fue ofrecida por Isabel II tras su boda y que se consideraba su hogar en Londres, se anticipaba muy complicado que la pareja pisara tierras inglesas, pero una sorpresa se dio a inicios de la semana pasada. A pesar de que se esperaba su presencia de forma virtual, el Príncipe Harry sorprendió a propios y extraños al viajar a Londres para presenciar las audiencias alrededor del caso que él y un grupo de celebridades han emprendido contra un tabloide británico.

A pesar de que a través de su equipo legal, Harry había dejado claro que no se sentía seguro de volver a Reino Unido sin la seguridad de la que gozaba antes de dejar su posición oficial, el Príncipe quiso estar presente durante el inicio de este caso. Se ha especulado que su aparición tiene como trasfondo la relevancia que quiere dar a este tipo de situaciones, sobre todo porque no es la primera vez que él o su esposa se enfrentan a un tabloide en la corte -de hecho, Meghan ha ganado ya su propia batalla contra este mismo grupo editorial-.

El nuevo viaje en su agenda tiene un nuevo rival, pero el mismo motivo

Si bien, no se sabe si estará ahí a principios de mayo para la coronación de su padre, lo que ahora se especula es que el Príncipe estará en Londres. Será en junio que se retome un caso más que Harry ha interpuesto en la High Court de la capital británica, en donde se espera que el Príncipe entregue evidencias que refuercen su caso en persona. La semana pasada se le veía enfrentando a Associated Newspapers Limited, pero en esta ocasión, en una batalla muy similar, su aparición estaría relacionada con el juicio que él y un segundo grupo de celebridades han interpuesto contra Mirror Group Newspapers, también por la obtención de información de forma ilegal para la publicación de sus artículos.

De acuerdo con el abogado Juan Santos, todos los testigos darán evidencias de forma presencial cuando este caso llegue a su audiencia el próximo verano, “Los demandantes no están registrando a ningún testigo para que dé evidencia a través de video”, dijo este miércoles en la Corte.

Esta aparición reafirmaría las especulaciones que apuntan a que el Príncipe está en búsqueda de volverse vocero de este tipo de causas, cosa que no sorprendería después de las múltiples declaraciones que ha dado en contra de los tabloides. Ha de recordarse que en su reciente testimonio explicó que previamente, el Palacio no le había proporcionado la información suficiente y se le había dejado claro que no era lo mejor que apareciera declarando en la Corte, pero ahora que las cosas han cambiado, parece dispuesto a todo para defender sus ideales.

