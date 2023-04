Mientras el tabloide pide que se desestime el caso por completo, el abogado de Harry asegura que hay nueva evidencia

Esta semana se llevaron a cabo cuatro días de audiencia para que ambas partes expusieran sus posturas en el caso que protagonizan el Príncipe Harry y un grupo de celebridades en contra de Associated Newspapers Limited -propietario del Daily Mail-. A pesar de que se esperaba que el Príncipe participara a distancia, Harry sorprendió a todos al regresar a Reino Unido por primera vez desde la partida de la Reina Isabel para poder estar de forma presencial. Fue así que el Príncipe estuvo presente en tres de cuatro audiencias que se llevaron a cabo esta semana, incluso contribuyendo con su testimonio escrito a través de sus representantes legales. Harry es acompañado en esta demanda por celebridades como Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost, denunciando una invasión ilegal de su privacidad, incluso haciendo alusión a una intervención de sus líneas telefónicas, en casos específicos, con el Príncipe teniendo 14 puntos dentro de su demanda. Ante esto, en este momento, el caso se encuentra de la siguiente manera.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En el segundo día del Príncipe Harry en la Corte, su semblante lo dijo todo

Harry aparece en la última audiencia de su caso en Reino Unido

La parte acusada pide que se desestime por completo el caso

Associated Newspapers Limited ha pedido a través de su equipo legal que bien, se desestime por completo el caso o que se resuelva antes de llegar a juicio, especialmente bajo la premisa del tiempo que ha pasado desde los hechos que se han expuesto -los cuales van desde 1993 al 2011, fechas fuera del período legal habitual-. En todo momento, el grupo editorial ha negado categóricamente las acusaciones, pero más allá de esto, también apuntan a que ha pasado demasiado tiempo desde que supuestamente pasaron estas situaciones y la denuncia que se ha interpuesto. Ante esto, la parte acusadora se ha defendido, con Elizabeth Hurley apuntando a que no supo de esta invasión sino hasta que su nombre apareció en el testimonio de una persona que supuestamente obtuvo información ilegal sobre ella en el 2021. Por su parte, Harry asegura que no estuvo enterado de lo que pasaba sino hasta que pudo realizar su propia investigación.

VER GALERÍA

Por su parte la defensa asegura que las denuncias se pudieron haber hecho desde el 2016 cuando se desvelaron la mayoría de los asuntos expuestos, sobre todo considerando que la mayoría de los denunciantes han tenido ya otros casos contra otros tabloides por esta misma situación -el mismo Harry está envuelto en otra batalla legal por un caso similar-.

Un nuevo revés de Harry, dice que el Palacio le ocultó información

El testigo que se les ha caído

Una de las evidencias más fuertes del caso es la declaración del investigador privado Gavin Burrows, quien hace un tiempo aseguró haber sido contratado para seguir a estas celebridades. El problema se ha dado cuando en su más recientemente testimonio, Burrows declaró que esto no pasó. Es por esto que, en el tercer día de audiencia, se ha reportado que el juez Matthew Nicklin ha dicho que el grupo de celebridades: “Podría tener que ajustar sus expectativas dado a la declaración que ha hecho el señor Burrows”.

Fue hace 18 meses cuando el testigo principal de los denunciantes aseguró haber hecho ‘cientos de trabajos’ para el tabloide, en los que enumeró la intervención de sus teléfonos y la colocación de micrófonos en sus hogares y automóviles -este es el testimonio al que ha apuntado Elizabeth Hurley-. Pero en su declaración firmada del 8 de marzo del 2023, este mismo hombre dice: “Es falso. Deseo dejar claro que nunca se me instruyó o comisionó por nadie del Mail on Sunday o el Daily Mail que realizara una recopilación de información ilegal a su nombre”.

VER GALERÍA

¿Qué pasará ahora?

Si esto pasó al final del tercer día de audiencia, en el que no estuvo presente el Príncipe Harry, ha sido este jueves, que según reporta la BBC, la parte acusadora ha asegurado que tienen nueva evidencia. Con esto en mente, el juez encargado del caso cerró el último día de audiencia estableciendo que dará su resolución tan pronto como sea posible. Entre las opciones están, el conceder la desestimación del caso, dar una resolución sin llegar a juicio y el llevar esta situación a la Corte, lo que implicaría la declaración en el estrado de las celebridades.

Por la experiencia que se tiene en el caso de este mismo grupo editorial con Meghan Markle, quien los acusó por la publicación de una carta personal que envió a su padre, en aquel momento la resolución se dio a favor de la esposa de Harry sin tener que llegar a juicio.