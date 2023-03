Un nuevo revés de Harry, dice que el Palacio le ocultó información

Es bien sabido que en los últimos años, incluso las declaraciones más inocentes de Harry, suelen tener un toque de denuncia. Es por esto que no ha sorprendido que en su aparición en la Corte en Reino Unido para formar parte de la denuncia que un grupo de personalidades ha interpuesto contra Associated Newspapers Limited, su testimonio haya causado olas. Este lunes, el Príncipe llegó de forma sorpresiva al juicio en el que, acompañado de personalidades como Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost se encuentra denunciando al conglomerado propietario del Daily Mail por invasión de la privacidad, en la que se habla de la intervención de sus teléfonos. Este martes ha hecho lo propio y en su presencia se ha leído su declaración escrita, en la que nuevamente hace una declaración que no sentará del todo bien en el Palacio de Buckingham, pues asegura que la oficina estaba reteniendo información sobre esta situación en otro de los casos que sufrió de este tipo y que otros miembros de la Familia Real pudieron haber sufrido de lo mismo sin que él se enterara.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En el segundo día del Príncipe Harry en la Corte, su semblante lo dijo todo

Las claves de la última batalla del Príncipe Harry contra la prensa

“La institución estaba, sin ninguna duda, reteniéndome información por un largo tiempo sobre el hackeo de teléfonos de NGN y eso solamente se ha hecho más claro en los años recientes que he interpuesto mi propia denuncia con un equipo y representación legal diferente”, dijo durante su testimonio refiriéndose al caso que vivió con News Group Newspapers, “No es una exageración el decir que la burbuja estalló en términos de lo que sabía en 2020 cuando me mudé de Reino Unido”.

El Príncipe continuó asegurando que esto puede seguir siendo un problema, “Hasta este día, hay miembros de la Familia Real y amigos míos que pudieron ser atacados por NGN y no tengo idea de si han o no hecho sus propias denuncias. Nunca hubo una discusión centralizada entre nosotros acerca de quién había denunciado esto ya que cada oficina de la Institución está aislada. Hay una equivocada percepción de que todos estamos en constante comunicación con los otros, pero eso no es cierto”.

“La Institución dejó claro que no necesitábamos saber nada sobre la intervención de teléfonos y se me dejó claro que la Familia Real no se sienta a testificar porque se puede abrir la caja de Pandora”, dijo haciendo uso de la expresión colocar en inglés que reza ‘open a can of warms’. En esta misma línea, el Príncipe explicó que bajo la política de ‘sin comentarios’, que se vive en el Palacio, “incluso los peores o más sospechosos artículos, a menudo,” no llegaban a él.

VER GALERÍA

Todas las incógnitas que plantea el viaje a Reino Unido del Príncipe Harry

Por qué sostener esta denuncia y llevarla a sus últimas consecuencias

“Estoy haciendo esta denuncia porque amo mi país y estoy profundamente preocupado por el poder sin revisión, influencia y criminalidad de Associates…La evidencia que he visto muestra que los periodistas de Associated son criminales con poderes periodísticos, lo que nos debería preocupar a cada uno de nosotros. El público británico merece saber en su totalidad la extensión de este encubrimiento y siento que es mi deber el exponerlo”.

El Príncipe ha dejado claro en los últimos dos años la desconfianza que siente por la prensa de su país y la desinformación constante que, según él, se vive. Esto lo ha reafirmado en su testimonio diciendo: “Después de la muerte de mi madre en 1997, cuando tenía 12 años, y su tratamiento a manos de la prensa, siempre he tenido una difícil relación con la prensa. Sin embargo, como miembro de la Institución, la política era de ‘nunca quejarse, nunca explicar’. No había alternativa, estaba condicionado a aceptarlo. Por la mayor parte, acepté el interés de cumplir con mis funciones públicas”, esto explica que cambió tras lo que él califica de ataques a su esposa y posteriormente, ante la preocupación por la llegada de sus hijos.