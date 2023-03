En el segundo día del Príncipe Harry en la Corte, su semblante lo dijo todo

Si en su primera aparición en Reino Unido para participar en el juicio que un grupo de personalidades han emprendido en contra de Associated Newspapers Limited -conglomerado propietario de tabloide Daily Mail-, se veía a un Príncipe Harry relajado y cómodo en su regreso a su país, para su segunda aparición, la imagen proyectada ha sido diferente. Este martes, con un clima menos favorable, el Príncipe llegó a la Corte, alrededor de las 10 de la mañana por una puerta trasera de lugar, y su semblante hablaba de la situación que enfrenta en este momento. A su llegada no había sonrisas ni pleitesía, sino que se trataba de una situación en la que la practicidad reinaba, caminando rápidamente y buscando entrar al recinto jurídico, lo que no limitó un breve saludo que fue capturado en las imágenes. Lejos de las sonrisas que suele regalar a la cámara, se veía a un Harry tenso y sobrio, para por segundo día consecutivo ser parte de este juicio en el que se ven involucradas personalidades como Elton John, Sadie Frost, Elizabeth Hurley y la Baronesa Doreen Lawrence.

Según reporta Sky News, ha sido precisamente con la Baronesa con quien Harry ha tenido un cercano encuentro dándole un fuerte abrazo al encontrarse dentro de la Corte al momento en el que la sesión entró en receso por la hora de almuerzo. Fue precisamente también en ese momento en el que se vio a Harry dejar el lugar, en un giro completo de la imagen como llegó al lugar. A su partida se le vio tan sonriente como acostumbra, saludando a la gente que se encontraba a las afueras del recinto. A pesar de que parecía que el Príncipe había dejado la Corte por hoy, al regreso del receso se pudo ver a Harry tomar su lugar detrás de su abogado David Sherborne, de acuerdo a los reportes de la misma cadena de noticias.

Las palabras de los abogados de Harry

Este es un caso diferente a los que se han visto recientemente entre personalidades famosas y es que en lugar de tener a un solo acusador, se tienen a distintas celebridades haciendo sus propias acusaciones contra el conglomerado mediático, por publicaciones de hace alrededor 12 años. Mientras cada uno de estos personajes ha denunciado situaciones particulares, todos concluyen que ha habido una ilegal invasión de la privacidad. En el caso de Harry hay alrededor de 14 acusaciones diferentes, aunque la mayoría de ellas están enfocadas a información sobre sus relaciones con Chelsy Davy, Cressida Bonas, Laura Gerard-Leigh y Natalie Pinkham.

En un documento ingresado por el abogado del Príncipe el primer día del juicio, se lee: “En particular, se causó sospecha y paranoia por la publicación de Associated de artículos ilegales: amigos se perdieron o (amistades) fueron terminadas como resultado y todos se convirtieron en un ‘sospechoso’ ya que él fue engañado por la forma en la que los artículos estaban escritos para que creyera que aquellos cercanos a él eran la fuente de esta información que había sido dada a los periódicos de Associated”.

En su propia declaración el Príncipe ha dicho: “No solo (ANL) ha estado actuando fuera de la ley, sino que cree que está por encima de ella. Si la compañía de periódico más influyente puede evadir la justicia, en mi opinión todo el país está condenado…No veo por qué Associted podría salirse con algo que han encubierto y sobre lo que han mentido por tantos años”.

La encrucijada que se ha dado en el juicio

Uno de los puntos de contención que se han encontrado en estos dos días es que, muchos de los argumentos de la parte acusatoria han recurrido a una serie de documentos que fueron tomados de una investigación en la que Associated Newspapers Limited cooperó, con la condición de que estos fueran confidenciales. Según ANL, los documentos están sujetos a las órdenes de restricción de publicación impuestas por Sir Brian Levenson hace más de una década, a pesar de esto, el juez Matthew Nickling -quien está a cargo del caso-, ha explicado que no es claro si las políticas de confidencialidad de aquel entonces siguen en pie.

