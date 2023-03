Oprah ha sido cuestionada sobre la asistencia de Harry y Meghan a la coronación, ¿qué ha dicho?

La cuenta regresiva ha comenzado para que se dé uno de los días que marcarán a la corona británica. Si bien, desde septiembre pasado, ante el fallecimiento de Isabel II, Carlos III ascendió al trono, no será sino hasta el próximo 6 de mayo cuando se dé la coronación oficial del nuevo rey. Como es tradición, se ha dejado pasar un tiempo desde el fallecimiento del monarca reinante, antes de hacer la coronación de su sucesor, aunque a diferencia de lo que pasó en el caso de Isabel II, esta vez el lapso ha sido un tanto más corto. En medio de todo tipo de preparativos, cuestiones simbólicas y diplomáticas, parece que el mayor cuestionamiento es uno familiar, y es que todo mundo pregunta si el Príncipe Harry y Meghan Markle asistirán a la ceremonia. Ha de recordarse que, desde la partida de la pareja de Reino Unido en marzo del 2020, han regresado para participar en cuestiones de la realeza solamente en eventos muy específicos. Mientras que Harry volvió en solitario para el funeral del Duque de Edimburgo, la pareja viajó junta, tanto para participar de forma muy discreta en uno de los eventos del Jubileo de Platino de la Reina, así como para los funerales de Isabel II. Desde entonces, muchas cosas han sucedido, el lanzamiento del libro Spare y el documental de Netflix que publicaron, parecían ser sólo la punta del iceberg en su distanciamiento con los Windsor, el cual se ha venido a cimentar con su desalojo de Frogmore Cottage. La gran pregunta sigue en el aire, ¿asistirán a la coronación?

Aunque todo apunta a que será hasta el mismo 6 de mayo -fecha en la que celebran el cumpleaños de su hijo Archie- que se sepa cuál fue la decisión que tomaron con respecto a esta invitación, que según se reporta, ya ha sido emitida, pero, mientras tanto, ya hay quien ha dado su opinión al respecto.

En este caso, ha sido Oprah, con quien desde su residencia en Estados Unidos han formado una amistad y a quien concedieron la primera entrevista tras su partida de sus posiciones senior en la Familia Real británica, quien ha sido cuestionada sobre la presencia de los Sussex en este día tan importante para el Palacio de Buckingham.

Ha sido durante su aparición en el show This Morning de la CBS, en donde su mejor amiga y otra gran defensora de los Sussex, Gayle King, preguntó directamente a Oprah: “¿Piensas que deberían ir, piensas que no deberían ir? ¿Es algo sobre lo que te gustaría comentar? Te escucho”. Ante esto, la también empresaria respondió: “Pienso que deben hacer lo que se sienta mejor para ellos y su familia, eso es lo que pienso. Al final de cuentas a eso se reduce. ¿Qué es lo que sientes que es lo correcto para ti?”. Además, Oprah quiso dejar claro, “No me han pedido mi opinión. No, no lo han hecho”.

Aunque Harry ha dejado claro a través de su equipo legal que no se siente protegido para volver a Reino Unido sin la seguridad de la que gozaba antes, incluso sin haber estado sobre la mesa el desalojo de Frogmore Cottage, parece que el Príncipe volverá a su país natal antes de lo pensado. El Byline Times ha reportado que el Príncipe tomará el estrado en el juicio que se lleva a cabo contra un tabloide por la intervención de su teléfono personal, demanda en la que se encuentra involucrado un gran número de personas famosas. Según se reporta, el Príncipe estará de forma presencial dando su testimonio, lo que significaría que tendría que viajar a Reino Unido para hacerlo. Aunque la fuente no parece ser tan confiable de primera vista, ha de decirse que esta noticia ha sido retuiteada por Omid Scobie, autor de Finding Freedom y periodista que se ha ligado en distintas ocasiones a Meghan, compartiendo información de los Sussex que suele confirmarse al poco tiempo. ¿Coincidirán las fechas para que Harry asista a la coronación?

