¿Una nueva pista del regreso del blog de Meghan?

Si de algo pueden estar seguros los Duques de Sussex es de que a pesar de que no estén en la mirada pública, sus nombres seguirán acaparando titulares. Después de un par de semanas de pérdidas y ganancias, con el desalojo de Frogmore Cottage -la residencia que tenían en Reino Unido- y el cambio del Palacio de Buckingham sobre el título de sus hijos después de que ellos se refirieran a Lilibet como ‘princesa’ en el anuncio de su bautizo, una nueva ola de rumores ha envuelto, principalmente, a Meghan Markle. Desde hace un tiempo se ha manejado la especulación de que se encuentra preparando el regreso de The Tig, el blog de estilo de vida que comenzó en sus épocas de actriz y del que se tuvo que despedir cuando se anunció su compromiso con Harry. Si hace un tiempo se pensaba en esto por la actualización del registro del nombre que surgió de la inspiración de un vino tinto, cada vez se suman más aspectos que parecen indicar que no sería tan descabellado que quisiera hacerle la competencia a Gwyneth Paltrow con su siempre polémico Goop. Es así que ahora, un nuevo gesto de Meghan se ha sumado a estas teorías.

La esposa del Príncipe Harry ha contribuido con una receta de panqué de limón para un libro de caridad. En marzo del 2021 se supo que Meghan había realizado un panqué utilizando los limones que crecen en su propio jardín para regalarlo a la World Central Kitchen, caridad con la que ha colaborado desde su tiempo en Reino Unido. Dos años después, a través del sitio de la organización de la pareja, Archewell, se ha anunciado que ha sido esa misma receta la que aparecerá en el libro The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity, Feeding Hope, que será vendido para recaudar fondos para esta organización de chef español José Andrés.

Pero, ¿qué tiene que ver esta situación con The Tig?

Ha de recordarse que en el sitio que comenzó manejado personalmente por Meghan para compartir sus experiencias, la entonces actriz compartía de todo, desde reflexiones personales, detalles de sus viajes y, por supuesto, experiencias culinarias, categoría en la que que ha recaído esta nueva receta que está compartiendo. Aunque parece un poco forzado el lazo entre este gesto de caridad y el regreso de su sitio, todo se ha ligado ante los más recientes rumores alrededor de The Tig.

Fue precisamente hace un año, en febrero del 2022 que comenzaron a resurgir estos rumores ante la actualización del registro de la marca bajo la que se escribía el sitio, algo que había sucedido también el 2019. En aquel entonces, se explicaba que todo se trataba de una estrategia para evitar que alguien más explotara el nombre y no que se estuviera planeando un gran regreso.

A pesar de esto, hace apenas unos días, The Mirror reportaba que se había autorizado ya un relanzamiento del sitio, de hecho, el tabloide británico llegó a apuntar a que el regreso estaría tan cercano como la próxima semana, aunque no se ha sabido nada al respecto. Si podría parecer lejano que fuera un tabloide -a los que los Sussex son tan adversos- quienes difundieran esta información, llama la atención que The Cut, publicación a la que Meghan personalmente ha dado una profunda entrevista, también ha tocado el tema. Eso sí, en este caso se ha tratado con más cautela el asunto, advirtiendo que una vez más podría tratarse únicamente de un asunto de protección de la marca para que nadie más lo explote.

Pero, ¿por qué Meghan querría retomar The Tig?

Aunque un blog de estilo de vida podría parecer muy simple en medio de los contratos multimillonarios de la pareja, ha de recordarse que la propia Meghan se ha referido al proyecto como uno que se volvió ‘muy lucrativo’. Además de se ha hecho la comparación con Goop, el sitio de Gwyneth Paltrow que comenzó de forma discreta para convertirse en una multimillonaria empresa que ya produce todo tipo de productos que envuelven el estilo de vida de la actriz. Con esto en mente, no parecería tan descabellado querer retomar el proyecto, sobre todo ahora que cuenta con fama internacional, lo que podría atraer a un mayor número de lectores.

