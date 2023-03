¿Quién será el nuevo Conde de Wessex?

El Palacio de Buckingham ha dado a conocer uno de los nombramientos más especiales cuando de títulos se trata, y es que después de un tiempo, Carlos III ha cumplido la promesa que se dice la Reina Isabel hizo a su hijo menor, convirtiéndolo en el Duque de Edimburgo. En su cumpleaños número 59, el Príncipe Eduardo ha recibido un regalo de enorme valor sentimental, el ducado que su padre mantuvo a lo largo de su vida. Lo más especial es que este ducado fue creado especialmente para el Príncipe Felipe en 1947, ante su boda con Isabel II, guardando un profundo significado para los hijos de la monarca. Con este cambio, hubo otro movimiento en los títulos, según se anticipa por el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, dejando al nieto menor de la Reina Isabel, el hasta ahora Vizconde Severn, como el nuevo Conde de Wessex.

El comunicado del Palacio

Fue en el mensaje de felicitación por el cumpleaños del Príncipe Eduardo que se dio a conocer la buena nueva. “Su Majestad, el Rey, se ha complacido en conferir el Ducado de Edimburgo al Príncipe Eduardo de Wessex y Forfar, en la ocasión del cumpleaños 59 de Su Majestad. El título será llevado por el Príncipe Eduardo a lo largo de la vida de Su Majestad. El Ducado fue creado para el Príncipe Felipe en 1947, ante su matrimonio con la Princesa Isabel, quien llevó el título de Duquesa de Edimburgo antes de acceder al trono en 1952. Los nuevos Duques de Edimburgo están orgullosos de continuar con el legado de promover oportunidades para la gente joven de todos orígenes para alcanzar todo su potencial”.

El Condado de Wessex

Tal como se explica al final del comunicado, el Condado de Wessex fue creado en 1999, como es tradición, por su boda con Sophie, que en ese entonces llevaba el apellido Rhys-Jones. Fue veinte años después, que en su cumpleaños 55, el Príncipe recibió de la Reina Isabel el Condado de Forfar.

Con esto en mente y tras haber dejado claro el comunicado que el Ducado de Edimburgo regresará a la Corona al momento de la partida del Príncipe Eduardo, su hijo, el hasta ahora Vizconde Severn, recibe el Condado de Wessex, más no heredará el Ducado de Edimburgo. Con solo 15 años, el nieto menor de la Reina Isabel es el miembro de la Familia Real que ha crecido más alejado de la mirada pública y no ha sido sino hasta la partida de la monarca que se ha visto más del hijo más pequeño de los nuevos Duques de Edimburgo durante los funerales de Isabel II.

¿Quién es James?

James Alexander Philip Theo nació el 17 de diciembre de 2007, como el segundo hijo del Príncipe Eduardo y su esposa Sophie. Tal como su hermana, Lady Louise, ante su nacimiento no recibió el título de príncipe, pero dado al año de su llegada al mundo, todavía existía una ley que establecía que, a pesar de no ser el primogénito, al ser el primer varón de los Wessex heredaría el título de mayor rango de su padre -esto cambió desde el 2011 gracias al Succession to the Crown Act para los futuros miembros de la familia-. En aquel entonces se decidió que tanto Louise como James no estarían ligados a los títulos de príncipes para que pudieran labrar su propio camino, pero se les otorgó lo que se conoce como ‘títulos de cortesía’. Al momento de su nacimiento, James era el octavo en la línea de sucesión al trono, pero a lo largo de los años sus posición ha ido bajando hasta llegar al puesto 12 que ostenta en este momento (a pesar de su edad, Louise queda en el lugar 13).

Se ha dado a conocer el futuro de Lady Louise, seguirá los pasos de William y Kate

Al parecer, la decisión de sus padres ante su nacimiento fue la correcta, pues tanto Louise como James mantienen un perfil muy discreto, alejados casi al máximo de la vida pública, a pesar del papel cada vez más protagonista de sus padres. Cuando en el 2020, Sophie explicaba esta decisión a The Times, decía: “Tratamos de criarlos con el entendimiento de que muy probablemente van a tener que trabajar para ganarse la vida. Por eso tomamos la decisión de no usar los títulos de Su Alteza Real. Los tienen y pueden decidir usarlos a los 18 (años), pero es muy poco probable”.

Fiel a las palabras de su madre, el jovencito que todavía tiene tres años más para tomar la decisión a la que su hermana se enfrenta en estos momentos, se ha dejado ver apenas en un puñado de apariciones públicas de sus padres cada año. De hecho, ha sido solamente el dolor de la pérdida de su abuela, lo que ha hecho que James acepté tomar parte en algunos eventos públicos durante los funerales de Isabel II, en los que se le vio sumamente conmovido.

