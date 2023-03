Harry y Meghan se refieren a Lilibet como princesa, ¿algo ha cambiado?

En medio de todo tipo de polémicas que van desde su desalojo de Frogmore Cottage en Reino Unido, hasta las nuevas declaraciones de Harry durante su entrevista transmitida en vivo el sábado pasado, los Duques de Sussex han compartido una buena nueva. Según han dado a conocer a través de uno de sus voceros, el viernes pasado celebraron el bautizo de la pequeña Lilibet, su segunda hija. El mensaje era breve y compartía que la celebración se había llevado a cabo en California. Aunque apenas se componía de un puñado de palabras, el comunicado ha dejado entrever distintas cosas, pero la que más ha llamado la atención es la forma en la que el mensaje se refiere a Lilibet. Por primera vez, de forma pública, los Sussex se han referido a sus hijos por medio de un título nobiliario, algo que fue parte de la gran polémica que Meghan narró durante la entrevista que realizó con Oprah hace un par de años. ¿Algo ha cambiado en los últimos meses?

El mensaje del vocero de Harry y Meghan lee: “Puedo confirmar que la Princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el Arzobispo de Los Ángeles, el Reverendo John Taylor”. Aunque el mensaje era breve, el tratamiento de princesa para Lilibet ha llamado fuertemente la atención.

Aunque, hasta el momento, Carlos III no ha hecho ninguna referencia a los títulos de sus nietos, a pesar de que desde su primer discurso como monarca hizo los nombramientos correspondientes tanto para su esposa, como para los Príncipes de Gales, pareciera que Harry y Meghan están haciendo referencia a la Letters Patent de 1917, establecida por el Rey George V, en la que se da por entendido que los nietos directos del monarca tienen derecho al título de príncipe y princesa. Con esto en mente, Archie y Lilibet recibirían ese tratamiento al momento en el que Carlos III ascendió al trono, aunque hasta el momento, en el sitio oficial de la Familia Real británica -en donde se oficializaría el cambio- esto no ha sucedido y siguen apareciendo como Master Archie Mountbatten-Windsor y Miss Lilibet Mountbatten-Windsor.

Según se entiende, al vivir lejos de las labores públicas de la corona, Archie y Lili solamente utilizarían sus títulos en cuestiones oficiales y no en la vida diaria. También queda en el aire la situación del tratamiento de Su Alteza Real, los cuales incluso a sus padres se les ha pedido no usar de forma pública, por lo que no se sabe cuál será la instancia en su caso.

Se cree que el Palacio hará el cambio en el sitio en su momento, tal como se anticipó cuando Carlos III tomó posesión del trono, pero no se sabe cuándo será, ni si se tomará otro camino. Se especula que podría no haber un cambio sino hasta después de la coronación.

¿Cuál era su situación al nacer?

Al momento de su nacimiento, los hijos de Harry y Meghan eran bisnietos de la monarca, lo que no les concedía de forma automática un título -a pesar de lo explicado por Markle durante la entrevista con Oprah-. Ante esto, a Archie, el primogénito, se le ofreció lo que se conoce como ‘título de cortesía’, el de Conde de Dumbarton, el cual sus padres prefirieron no tomar. Con esto en mente, se anticipaba que en un futuro, Archie podía heredar el ducado de Sussex de su padre, aunque viviendo alejado de la vida pública, no tendría por qué hacer una diferencia.

