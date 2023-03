La broma de Chris Rock sobre Meghan Markle que se ha vuelto viral

Ha pasado exactamente un año desde que Chris Rock y Will Smith protagonizaron uno de los momentos más polémicos durante una entrega de premios. Aquel golpe que Will propinó al comediante sobre el escenario de la entrega de los Oscars quedó grabado en la memoria del público, y mientras Smith se alejó por un tiempo de los reflectores, Chris continuó con sus shows presenciales, manteniendo un bajo perfil. Con el paso del tiempo, Will ha querido ir haciendo un regreso paulatino, en el que parece que ya hasta con buen humor se toma lo sucedido, mientras que Chris se había referido solo en un par de ocasiones al tema, hasta ahora. El también actor regresó a grabar un especial de comedia para Netflix, en el cual, se ha burlado ampliamente de lo que sucedió aquel día, dejando entrever que las cosas siguen siendo complicadas entre él y el actor. Pero si se pensaba que Chris solo haría referencia a situaciones personales, se estaba equivocado, pues como suele pasar en este tipo de especiales, trató de abarcarlo todo, hasta llegar a hablar de Meghan Markle.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Chris Rock se sincera sobre la bofetada de Will Smith un año después del incidente: 'Todavía duele'

El regreso de Harry y Meghan a Reino Unido se ve cada vez más lejano

En el show titulado Selective Outrage, Rock comenzó hablando sobre la gente que se queja de todo, lo que lo llevó a la Duquesa. “Como esa chica, ¿quién es? ¿Meghan Markle? Parece una mujer agradable, solo quejumbrosa. O sea, ¿no ganó la lotería de la piel clara?...Aún así se queja. Actuando como si no supiera nada, yendo con Oprah, ‘No sabía, no tienen idea…’, son la Familia Real, ¿no los googleaste?”, el comediante sigue su segmento haciendo bromas al respecto. Para continuar refiriéndose a la entrevista de Oprah, “Mucho de lo que pasó no es racismo, solo fueron cosas de familia política…¿por qué se queja?... ‘Querían saber qué tan negro sería el bebé’...Eso no es racista, porque hasta los negros querían saberlo”, dijo Chris ante la risa de los presentes para continuar su broma comparando a distintos famosos, pero no había acabado.

“Sé por lo que está pasando, sé por lo que Meghan Markle está pasando. Conozco su dilema. Una chica negra tratando de ser aceptada por una familia política blanca. Es duro. Es tan duro, muy duro…pero no tan duro como una chica blanca tratando de ser aceptada por una familia política negra. Eso es verdaderamente difícil. Si eres negro y quieres ser aceptado por tu familia política blanca, cásate con un Kardashian, porque ellos aceptan a todos. Kris Jenner es como la estatua de la libertad”, finalizó Rock sobre la Duquesa ante la risa de los presentes.

VER GALERÍA

Curiosamente, ha sido este el segmento que se ha vuelto viral en las redes sociales y no en el que se refería a Will Smith. Basta darse una vuelta por Tiktok para que se encuentren todo tipo de ediciones, sobre todo sobre la primera parte de los comentarios de Rock. Ha de decirse que, todo lo dicho en este especial es llevado al extremo con el fin de hacer comedia, por lo que las escandalosas declaraciones van en el mismo estilo que lo sucedido con South Park. Situación en la que, a diferencia de lo que se reportaba en un inicio, los Duques decidieron no emprender ningún tipo de acción en contra. Eso sí, hace apenas un par de meses, Harry fue enfático en señalar que Meghan nunca apuntó a que su familia fuera racista, sino que esta había sido una retórica de los tabloides británicos.

Así hablaba Meghan Markle de la boda de los Príncipes de Gales dos años antes de conocer a Harry

La amiga de Meghan que estaba en el público

Si las polémicas declaraciones de Chris sobre el escenario han llamado la atención, también lo ha hecho el que dentro del público se encontrara una de las amigas de Markle. Según reporta Page Six, Janina Gavankar, una de las amigas de Meghan desde su época como actriz, se encontraba sentada VIP Green Room del Hippodrome Theater de Baltimore escuchando todas las bromas de Rock.

La relación de Janina con Meghan parece tan cercana que, no solamente fue invitada a la boda real, sino que después de que se transmitiera la entrevista con Oprah, dio su punto de vista en This Morning, comentando que hablaba con la esposa de Harry todo el tiempo.

VER GALERÍA