El bautizo de la hija de Pippa Middleton

Lejos de la mirada pública, es poco común que se sepan detalles de la vida familiar de Pippa Middleton. De hecho, no fue sino hasta que se vio una serie de imágenes de la hermana menor de la Princesa de Gales, que se pudo saber que se encontraba a la espera de su tercer hijo. Las escenas en las que se le veía radiante durante las celebraciones por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel, dejaban ver que Pippa se encontraba embarazada, y fue en julio pasado que se supo que había sido madre, esta vez de una pequeña que se sumaba a los dos hijos que ha tenido en los últimos años. Con esto en mente, no es una sorpresa que nadie supiera del bautizo que hace unos días, Pippa y su esposo, James Matthews, celebraron para la pequeña y en el que, por supuesto, no han faltado los Príncipes de Gales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Pippa Middleton recicla un look 'total red' y sigue los pasos de su hermana Kate

Beatriz de York y Pippa Middleton coinciden con el mismo abrigo... ¡en el mismo acto!

De acuerdo con el Dailymail, la pequeña de siete meses, que llevaría el nombre de Rose, habría sido bautizada esta semana en la capilla local del condado de Berkshire, en donde sus abuelos cuenta con una residencia, y es también el área en la que se encuentra el Castillo de Windsor, así como el nuevo hogar de los Príncipes de Gales. El reporte apunta a que William y Kate no se perdieron esta celebración, aunque no se da ningún otro detalle sobre la ceremonia ni sus asistentes.

La escapada de Pippa antes del bautizo

Previo a este reporte, en las últimas semanas se había visto a Pippa disfrutar de unas vacaciones con toda su familia en St. Barts. La hermana menor de la Princesa de Gales había viajado con su esposo y sus tres hijos, Arthur, Grace y Rose, hasta el idílico destino, en donde su familia política es dueña del resort Eden Rock, considerado uno de los hoteles más exclusivos de la región, por lo que es visitado constantemente por todo tipo de celebridades.

VER GALERÍA

Aunque en esta ocasión solamente se vio a Pippa acompañada por sus hijos y su esposo, -además de que se sabe que sus suegros viven en St. Barts-, en otras ocasiones, cuando realiza este viaje anual, se ha hecho acompañar de sus padres, Carole y Michael Middleton, con quienes son muy cercanos, y en otras veces de su hermano James.

El espectacular vestido que Pippa Middleton llevó a la boda de su hermano

En esta ocasión, dejando ver que ha logrado encontrar un gran equilibrio entre la maternidad y su pasión por el deporte, se vio a una activa Pippa en distintas ocasiones presumiendo su trabajado físico mientras se divertía en el mar. A sus 39 años, es sabido que Pippa mantiene una estricta rutina deportiva, algo que viene de su época de estudiante, cuando tanto ella como Kate eran estrellas de los equipos deportivos del colegio.

Previo a esta escapada por las azules aguas del Caribe, a finales del año pasado, la socialité había acompañado a su hermana, la Princesa de Gales, en el servicio navideño que Kate ofreció en la Westminster Abbey. Previo a esto, además de su aparición en el Jubileo de Platino, en donde se desveló su tercer embarazo, se dejó ver en enero de ese año en Londres durante la premiere del espectáculo Luzia del Cirque du Soleil.

A pesar de que Pippa prefiere mantener un bajo perfil y, sobre todo desde que se convirtió en madre, ha permanecido alejada del ojo público, los paparazzis suelen estar pendientes de sus salidas por las calles de Londres, así como la visita que hace de forma anual a St. Barts. Eso sí, cuando los Middleton son invitados a alguno de los compromisos públicos de los Príncipes de Gales, suele hacer acto de presencia con su esposo, sin nunca mostrar a sus tres pequeños.

VER GALERÍA