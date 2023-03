La reaparición de Meghan que no ha sido como se esperaba Tras el estreno de Spare, la primera aparición de Meghan ha sido una muy lejos de lo habitual

El lanzamiento de Spare, las memorias del Príncipe Harry, lo puso en el ojo del huracán. Tal como se esperaba, las entrevistas que dio para promover este libro avivaron el fuego de la polémica entre los Sussex y la Familia Real británica. No solamente el libro fue culpable de esto, solamente un mes antes, la pareja había lanzado un documental en el que pretendían contar su historia, poniéndose en la mira del mundo. Después de semanas bastante agitadas para Meghan Markle y el Príncipe Harry, la pareja parecía tomarse un respiro lejos de los reflectores. Por supuesto, su nombre seguía siendo parte de los titulares, principalmente por las preguntas alrededor de su asistencia a la coronación de Carlos III, pero también por la demanda que Meghan enfrenta contra su media hermana, quien la denunció por difamación. En medio de esto, ya hay fecha para una nueva aparición de Harry, quien no se ha mantenido lejos de la controversia con la decisión que ha tomado para seguir hablando de su libro, pero de Meghan todavía no se sabía nada. Esto cambió la tarde del lunes cuando la esposa del Príncipe Harry apareció en el lugar menos esperado.

Es bien sabido que antes de anunciar su compromiso con Harry, Meghan era una ávida usuaria de redes sociales, en donde daba seguimiento al blog donde compartía temas de estilo de vida bajo el nombre The Tig. Pero, desde que su relación con el Príncipe dio un siguiente paso, no solo cerró su plataforma digital, sino también sus perfiles personales. Su actividad en este medio estaba abocada al Instagram de su trabajo en la Familia Real cuando separaron las oficinas de los entonces Cambridge y los Sussex, pero al partir de Reino Unido, ese perfil quedó sin actividad. Desde entonces, sobre todo Harry, ha sido muy enfático en hablar sobre el rechazo que tiene por las redes sociales y lo que en ellas se comparte.

¿En dónde reapareció Meghan?

Es por eso que ha sorprendido tanto que la primera aparición de Meghan en meses haya sido precisamente a través de Instagram. Y no, los Sussex no han decidido retomar sus redes sociales, a pesar de los muchos rumores al respecto. Ha sido a través del perfil de Clevr, la marca de lattes orgánicos en la que Meghan invirtió, que se ha podido volver a ver a la esposa del Príncipe.

Hannah Mendoza, fundadora de la marca, tomó la cuenta de Instagram para en un reel contar la historia de los últimos 4 años de la compañía y ha sido precisamente ahí en donde se ha incluido a Meghan, detalle que ha sido especialmente prolífico, pues casi todos los comentarios de la publicación se encuentran enfocados a ella.

Como se pudo saber después de que Meghan enviara una canasta de estos productos a Oprah, quien publicaría un video de ellos, la esposa de Harry decidió invertir en la compañía después de haber probado sus lattes. Según cuenta Hannah en el video, ella y su co-fundador comenzaron con este proyecto y un día, después de probar sus productos, Meghan no solamente decidió ser su primera inversionista, sino también convertirse en su consejera, haciendo pasar su compañía que comenzaron en el 2016 de un pequeño negocio a todo un éxito. En el video se ve a Meghan con Hannah consumiendo el producto, así como visitando la compañía y conviviendo con los trabajadores. Por supuesto, el tema de Oprah no ha pasado desapercibido en este reel y la búsqueda de Meghan de apoyar empresas fundadas por mujeres.

