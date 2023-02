La nueva aparición de Harry que no se ha librado de la polémica

Hace casi tres meses que se estrenó Spare, las memorias del Príncipe Harry que tanto han dado de qué hablar. Después de unas agitadas semanas, en las que el Príncipe dio todo tipo de declaraciones en una serie de entrevistas que simplemente avivaban el fuego de la controversia, pareciera que los Duques de Sussex decidieron tomarse un respiro alejados de los reflectores. Aunque como es sabido, el que ellos no estén en el foco público, no significa que sus nombres no encabecen los titulares -como en este momento, ante la especulación sobre su posible asistencia a la coronación de Carlos III-. Que si hacía falta ver un poco más del Príncipe, se sabía que en marzo tendría una reaparición, pero ahora se ha anunciado un nuevo compromiso que no se ha librado de su dosis de polémica, como suele suceder con todo lo que hace desde que dejó su vida en Reino Unido. En esta ocasión, se anunció que el Príncipe otorgará una entrevista que se transmitirá en directo a través de Vimeo. ¿Será que a la distancia, Harry tenga nuevos comentarios sobre su libro?

Según ha dado a conocer People, el Príncipe participará en una entrevista organizada por Penguin Random House -la casa editorial de su libro- el próximo 4 de marzo, a las 12 pm hora NY (a las 11 am, hora de la Ciudad de México), la cual será transmitida en directo a través de la plataforma de video. Para poder ver la plática, es necesario comprar un boleto, con el cual se incluye una copia física del libro Spare, aunque se advierte que se trata de una entrada no reembolsable en caso de no conectarse, pues solamente se podrá ver en directo.

Lo que ha dado especialmente de qué hablar ante este anuncio es que con el Príncipe estará el Dr. Gabor Maté, autor de The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture -libro que se da opción a comprar a los asistentes a la conferencia virtual-. Según la publicación estadounidense, en la conversación, el Príncipe y el autor discutirán sobre el vivir con una pérdida y la importancia de sanar personalmente, antes de que Harry responda algunas preguntas del público -las cuales serán seleccionadas, de entre las que los asistentes envíen al momento de la compra de su boleto-.

Su interlocutor, la raíz de la nueva polémica

Según su sitio web, el Dr. Maté es un “reconocido experto en adicciones, que busca un acercamiento compasivo” hacia ellas. Más adelante, explica que, “cree que la raíz de las adicciones no se encuentra en los genes, sino en el entorno de los primeros años de vida”. Describe que ha trabajado durante 20 años en el centro de Vancouver en pacientes de adicciones y enfermedades mentales, a quienes: “En vez de dar soluciones rápidas a estos asuntos complejos, el Dr. Maté navega entre la investigación científica, la historia de los casos y su propio conocimiento y experiencia para presentar una amplia perspectiva que informa y empodera a la gente para promover su propia sanación y de aquellos alrededor de ella”.

Los puntos de vista han puesto al autor en el punto de mira en distintas ocasiones, por ejemplo, al ser firme en su creencia de la importancia de descriminalizar las drogas, además de su uso de ayahuasca en el tratamiento de sus pacientes. Ha de recordarse que en su libro, Harry también hace referencia a esta planta psicodélica y su uso para lidiar con problemas de salud mental. El autor también es conocido por sus controvertidos puntos de opinión, los cuales pone en la mesa de forma regular.

