Por qué Joaquín de Dinamarca no puede ser regente cuando Federico deje el país Debido a la convalecencia de la Reina Margarita, se ha anunciado que cuando Federico viaje, será la Princesa Benedicta quien los reemplace

En medio de momentos tensos para la Familia Real danesa, ha llegado una buena nueva, la Reina Margarita ha salido bien de la cirugía de espalda a la que se tuvo que someter, pero ahora vendrá una larga recuperación. Tal como se informó a través de un comunicado oficial, la monarca permanecerá en el hospital por unos días más y será después que comience una rehabilitación para recuperar su condición habitual. Ante esto, el Príncipe Federico -heredero al trono- será el regente en lugar de su madre, pero ante un viaje oficial que se tenía planeado con anticipación, será la Princesa Benedicta quien suceda a su hermana y a su sobrino hasta la vuelta de este último. Con esto en mente, no han faltado los cuestionamientos sobre por qué será la hermana menor de la Reina y no su segundo hijo quien actúe como jefe de Estado ante la ausencia del Príncipe Heredero en el país.

Los últimos meses, el nombre de Joaquín ha acaparado más titulares que nunca antes en su vida, ¿la razón? La determinación de la Reina Margarita de remover los títulos de cuatro de sus nietos, los hijos de Joaquín. Ante esta situación, no solamente el Príncipe tomó la palabra para mostrar su descontento, sino que su exmujer y su esposa también lo hicieron, así como sus dos hijos mayores -afectados directamente por la determinación-. En medio de esta polémica hasta se llegó a hablar sobre una posible mudanza a Estados Unidos, algo sobre lo que su esposa, la Princesa Marie, ya tomó la palabra. Por lo que en medio de todo este contexto, no ha sorprendido que surgiera la pregunta sobre la regencia.

Habitualmente, cuando el monarca no puede cumplir con su posición a cabalidad por cuestiones de salud o ausencia, regularmente la línea de sucesión puede servir como guía para determinar quién puede suplirlo de forma momentánea, aunque otros aspectos entran en juego, como el que la persona tiene que estar en la adultez, así como en servicio activo en la corona, y es precisamente este último aspecto el que excluye a Joaquín.

Ha de recordarse que desde 2019, el Príncipe Joaquín y su esposa Marie renunciaron a sus posiciones de royals de tiempo completo para poder mudarse a Francia, país natal de la Princesa. Con esto en mente, el segundo hijo de Margarita no cumple con dos aspectos importantes para poder ser considerado como regente, no vive en Dinamarca y no está en servicio activo de tiempo completo.

El comunicado que ha generado esta pregunta

El cuestionamiento viene ante el comunicado que se dio a conocer la tarde del miércoles, en el que no solamente se daba el parte médico de la Reina Margarita y los planes que hay para su recuperación, sino que también se informaba de cómo se daría la regencia en esos momentos. En él se leía: “Su Majestad, la Reina, ha sido operada. Su Majestad la Reina se ha sometido hoy a una extensa cirugía de espalda en el Rigshospitalet de Copenhague. La operación salió según lo planeado y la condición de la Reina es buena y estable dadas las circunstancias”.

“Próximamente, la Reina continuará hospitalizada en el Rigshospitalet, y después de eso le espera un período más largo de convalecencia y rehabilitación de la espalda”.

“Su Alteza, el Príncipe Heredero, ocupa el cargo de regente desde el martes. A partir del 25 de febrero, la pareja heredera realizará una visita oficial a la India y, por lo tanto, Su Alteza Real, la Princesa Benedicta, asumirá el cargo de Jefe de Estado”.

