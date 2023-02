Margarita de Dinamarca ha salido bien de su cirugía, pero en su convalecencia, Federico será el regente

Los últimos no han sido meses sencillos para Margarita de Dinamarca. Después de que se hiciera pública su decisión de remover el título de príncipes y princesa de cuatro de sus nietos, las reacciones no se hicieron esperar. Su hijo, el Príncipe Joaquín, así como su esposa y su exmujer, salieron a declarar su disconformidad, a ellos seguirían los dos nietos mayores de la monarca, quienes se veían directamente afectados por la determinación. Sin embargo, desde el primer momento, la Reina se mostró estoica y firme en su decisión, sería apenas hace unos días cuando se publicaría una entrevista en la que renuente a hablar del tema, explicaría su motivo, ser ella quien tomara esta medida y no el heredero al trono, en su debido momento. En medio de esta situación, hace un tiempo se anunció que la Reina tendría que ser sometida a una cirugía de espalda que resultaba necesaria, y como dicta el protocolo, esta tarde, una vez terminado el proceso quirúrgico, el palacio ha dado a conocer el parte médico, así como lo que viene en el futuro de Margarita de Dinamarca.

El comunicado oficial del palacio

En el comunicado oficial que se publicó en las redes sociales de la Familia Real danesa, se lee: “Su Majestad, la Reina, ha sido operada. Su Majestad la Reina se ha sometido hoy a una extensa cirugía de espalda en el Rigshospitalet de Copenhague. La operación salió según lo planeado y la condición de la Reina es buena y estable dadas las circunstancias”.

“Próximamente, la Reina continuará hospitalizada en el Rigshospitalet, y después de eso le espera un período más largo de convalecencia y rehabilitación de la espalda”.

“Su Alteza, el Príncipe Heredero, ocupa el cargo de regente desde el martes. A partir del 25 de febrero, la pareja heredera realizará una visita oficial a la India y, por lo tanto, Su Alteza Real, la Princesa Benedicta, asumirá el cargo de Jefe de Estado”.

La decisión de operarse

Fue a principios de este año que se anunció que la monarca danesa de 82 años tenía que someterse a una cirugía de espalda. Según explicaba el comunicado, la decisión de llevarla al quirófano venía del empeoramiento de su condición, por lo que los compromisos, eventos y apariciones de su agenda tendrían que ser cancelados o bien, pospuestos. Aunque tras 51 años en el trono, a Margarita se le ve fuerte y siempre muy activa en su calendario oficial, recientemente no podía estar de pie por largos períodos en algunos compromisos que se lo requerían, tal como sucedió en el aniversario de la Fundación Badge of Holmen.

Tal como dicta el protocolo, ante la ausencia del monarca, sus regentes se hacen cargo de su posición. En este caso, la opción obvia es el Príncipe Heredero, Federico, quien puede cumplir plenamente con su obligación, lo que no se esperaba es que debido a su agenda, tuviera que salir del país, dejando a cargo a la Princesa Benedicta, hermana menor de la Reina Margarita y hermana mayor de Ana María de Grecia. A sus 78 años, Benedicta sigue siendo un apoyo clave para la monarca, incluso, siendo su gran apoyo y compañía ante el fallecimiento de su marido. De hecho, en las fiestas decembrinas, ante la ausencia de la pareja heredera -que viajó a Australia para visitar a la familia de la Princesa Mary- y del Príncipe Joaquín y su familia (tras las diferencias por la remoción de títulos), fue con ella con quien la Reina Margarita pasó estas fechas. Ha de mencionarse que, en cuanto a la línea de sucesión, al Príncipe Federico seguiría su primogénito, el Príncipe Christian, quien todavía es muy joven para actuar de regente, pero que en algunos años será un gran apoyo para su abuela y su padre.

