El paseo que Kate y William prepararon para George y Charlotte

La agenda de los Príncipes de Gales parece haberse agitado aún más ante las nuevas posiciones que ostentan tras la ascensión al trono de Carlos III. Estos primeros meses del año se les ha visto tanto en solitario como en conjunto contra viento y marea. Incluso en los momentos más álgidos de la polémica en su entorno ante la publicación de Spare, los Gales no se han dejado turbar, y lo único que los llega a hacer bajar un poco el ritmo es lo más importante en su vida, sus tres hijos. Prueba de esto es lo que Kate y William han organizado ante los días libres que los chicos se encuentran teniendo en el calendario escolar del Reino Unido. Pero, esta vez, no han decidido realizar un viaje como lo han hecho otras ocasiones, sino que han buscado una actividad que seguramente ha dejado a los Principitos encantados.

Según ha reportado The Sun, los Príncipes de Gales han realizado una discreta visita a Buttersteep Rise, Ascot, con sus dos hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, y el motivo no podría ser más emocionante. Aparentemente, los Gales asistieron a este lugar para presenciar la grabación de la próxima temporada de la serie Lord of the Rings: The Rings of Power. Ahí, además de poder ver cómo se realiza la producción, también tuvieron la oportunidad de conocer a algunos de los miembros del elenco.

¿La razón por la que el Príncipe Louis no asistió? Aunque no se sabe a ciencia cierta, el reporte sí que deja ver que se trató de un recorrido nocturno y que esto era muy tarde para el más pequeño de la casa. Ha de recordarse que el Príncipe George tiene 9 años y que la Princesa Charlotte tiene 7, mientras que el más pequeño de los Gales tiene solamente 4 años.

¿Una sorpresa para los chicos o para William?

Aunque una fuente del tabloide revela que George y Charlotte estaban completamente encantados con la utilería y el despliegue de producción de esta serie, la realidad es que los ojos se han puesto sobre el Príncipe William, quien se ha reportado en varias ocasiones es un gran fanático de la historia de J.R.R. Tolkien. Desde 2014, Martin Freeman, protagonista de The Hobbit, contó que el Príncipe de Gales era un gran seguidor tanto de las películas como de los libros basados en esta historia.

En los premios Olivier de aquel año contó: “Fue un tipo amable. Es el fan royal más grande. Tenemos fanáticos en todos lados, es un libro muy querido. William quería estar en la premier (pero) Kate estaba en el hospital en ese momento, así que obviamente quería estar ahí (con ella)”, además, sobre la charla que tuvieron, agregó: “Se sabía todos los detalles de la Tierra Media”.

Que si los Gales han tenido su toque de ficción esta semana con la visita que han realizado a este set de grabación, Kate y William todavía tienen pendiente en su agenda una aparición muy esperada por los amantes de esta industria. Los Príncipes de Gales estarán en los Premios BAFTA este fin de semana, una de las apariciones más esperadas de la pareja desde que William se volvió patrón de esta organización. Aunque los protagonistas son los homenajeados, los amantes del estilo disfrutan de ver a Kate como pocas veces, enfundada en un look digno de la alfombra roja. Curiosamente, aunque William recibió este patronato desde el 2010, la primera vez en la que la Princesa de Gales hizo acto de presencia en los premios fue en el 2017 y desde entonces se le ha visto ahí en un puñado de ocasiones.

