El enfrentamiento en la primera audiencia del caso de Meghan contra su hermana

La demanda por difamación que Samantha, media hermana de Meghan Markle, ha interpuesto contra la esposa del Príncipe Harry se encuentra sobre la mesa. Si hace unos días, la juez del caso negaba a Meghan la petición de desestimar la denuncia y se abría la posibilidad de que tanto ella como Harry fueran llamados a declarar en una corte de Florida, esta tarde se ha llevado a cabo la primera audiencia en la que los respectivos abogados de ambas partes dieron a conocer sus posturas. Mientras que se sabe que Samantha sí que estuvo conectada en la videollamada, Meghan solamente estuvo representada por sus abogados quienes desestimaron las acusaciones y dejaron claro que siguen firmes en la postura de que este caso debe ser desestimado. Según se sabe, en la denuncia, Samantha acusa a Meghan por difamación por declaraciones dichas tanto en la entrevista que realizó con Oprah como por algunos aspectos que se encontraron en el libro Finding Freedom.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Juez rechaza la petición de Meghan para no declarar en el juicio contra su hermana

Un nuevo dolor de cabeza para Meghan, el estreno del libro de su media hermana se acerca

El abogado de Samantha, Peter Ticktin, expuso que en su opinión, Meghan ‘utilizó Finding Freedom para afirmar la falsa narrativa’ de que había pasado de la pobreza a la riqueza. “La descubrieron. Estaba mintiendo sobre su educación, sobre que estaba recibiendo todas estas becas. Su padre pagó por su educación, por Dios, y la cacharon en la mentira. ¿Por qué más humillar a su hermana? ¿Por qué más humillar a su padre? ¿Porque más está negando a su familia que no ha hecho nada más que cosas buenas por ella en la vida? Nunca antes había tenido un problema con ellos”, se le escuchó decir durante la audiencia, “Los está negando para cubrir que inventó esta narrativa que pasó de los harapos a la riqueza, lo que es una tontería, probablemente sin siquiera darse cuenta del daño que haría a su hermana”.

Por su parte, los abogados de Meghan dejaron claro que no todo se tiene que litigar, “La demandante tiene problemas con las propias impresiones de Meghan de su propia infancia mientras crecía, pero esto no es materia propia de una corte de la ley…Las declaraciones analizadas aquí no son difamatorias en materia legal…el derecho a dar opiniones e incluso criticar está garantizada por la Primera Enmienda”, dijo Michael Kump, abogado de Meghan.

VER GALERÍA

Uno de los problemas más grandes de la denuncia es que 7 de los 10 puntos expuestos por Samantha como difamatorios son del libro Finding Freedom, que no fue escrito ni publicado por Meghan -dos requisitos de la ley de Florida, algo que dejó claro la juez a lo largo de la audiencia-. Por el otro lado, los abogados de Meghan apuntaron que las declaraciones retomadas de la entrevista con Oprah tampoco son sujetas a juicio, pues se trata de expresiones de sus sentimientos subjetivos personales.

La respuesta del abogado de Meghan a la demanda de su hermana

¿Podrá seguir este caso?

Al explicarle que en Florida es necesario que una persona escriba o publique el libro para que las declaraciones puedan ser tomadas como difamación, el abogado de Samantha retomó el caso en Reino Unido contra Associated Newspapers, cuando Meghan dijo al juez que había olvidado la conexión con los autores de Finding Freedom. Ante esto la juez explicó: “Aún aceptando lo que acaba de decir, todavía me cuesta entender cómo eso la hace responsable de publicar las declaraciones supuestamente difamatorias que contiene el libro. No estoy viendo la ley británica, o la ley africana o la ley griega, estoy viendo la ley de Florida que es muy clara”.

Después de la audiencia que tuvo una duración de 80 minutos, la juez explicó que dará su decisión por escrito. Mientras tanto, el abogado de Meghan advirtió que si se desestima el caso, podrían volver a demandar para incluir las declaraciones de los Sussex en el documental que realizaron con Netflix.

VER GALERÍA