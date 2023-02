Carlota en Chanel y Beatrice en Dior, las Casiraghi comprueban que son las cuñadas más estilosas

Pocas mujeres en el mundo tienen un guardarropa tan sofisticado y codiciado como Carlota Casiraghi y Beatrice Borromeo. Con estilos completamente diferentes, las cuñadas son la mancuerna perfecta cuando se habla de moda. No por nada, cada una de ellas es colaboradora de las firmas más exclusivas cuando de alta costura se trata. Mientras desde su nacimiento, Carlota tiene una cercanísima relación con Chanel gracias a la entrañable amistad de Karl Lagerfeld con la Princesa Carolina de Mónaco, Beatrice hizo algunas colaboraciones en el modelaje antes de casarse en su natal Italia, para más recientemente convertirse en una de las musas más elegantes cuando de Dior se trata. No es raro verlas destellando durante el Día Nacional de Mónaco con sus looks, pero son pocas las veces en las que se les ve juntas lejos del contexto oficial, como ha sucedido apenas hace unos días. Bien escoltadas por el Príncipe Alberto, Pierre y Andrea Casiraghi, Beatrice y Carlota aparecieron en la premier del documental Guardians of the Planet, en el Grimaldi Forum de Mónaco.

El trabajo cinematográfico que se presentó estuvo hecho con el apoyo de la Prince Albert II of Monaco Foundation, presentando la compleja vida en sociedad de las ballenas jorobadas, siendo narrado por el actor francés Jean Dujardin, con quien los Grimaldi posaron sonrientemente durante esta premier. Pero si la escena no pasaba desapercibida, tampoco los looks de dos de las royals más estilosas de Europa, quienes recurrían a sus versiones casuales -pero de diseñador-, para una ocasión como ésta.

Carlota, fiel a su amado Chanel

Tal como se le vio luciendo algunas de las piezas de la colección Pre-Fall 2022, el año pasado, esta ocasión, Carlota recurrió a una bomber jacket plisada de aquella temporada, que ya le habíamos conocido en otra aparición. La actual pieza en piel cuenta con un cinturón con el logo de la marca, lo que le da forma a la chaqueta y se convierte en la pieza principal del look.

En esta ocasión, la combinó con unos pantalones de vestir en negro y aunque sus zapatos apenas eran visibles, todo apunta a que se trataba de unos tacones a juego de la misma firma. El toque de color y diversión de este look, lo ha dado el bolso de la hija de Carolina de Mónaco, quien eligió para esta aparición el que parece ser el modelo mini single flap -que tiene un precio de partida de alrededor de 3,480 libras esterlinas en Londres (alrededor de $78,705 pesos mexicanos) de Chanel en un vibrante lila -lo que puede incrementar significativamente su precio-.

Carlota Casiraghi, una estilosa premamá con su traje de 'tweed' rosa en París

Beatrice, directo de la pasarela

Por su parte, la esposa de Pierre Casiraghi, se dejó ver en una elegante blusa negra con moño al cuello, que combinaba con el abrigo y las botas en el mismo color, que enmarcaban la pieza clave de este atuendo. Se trata de una falda corte midi a la cintura en tartán de la firma Dior, que se pudo ver en el desfile RTW F/W 2019. Aunque no se la habíamos visto antes en público, Beatrice bien pudo haberla guardado para una ocasión como ésta. Es bien sabido que la italiana es una asidua en la front row de los desfiles de esta firma, por lo que bien, la pudo haber elegido desde su momento de presentación hace un par de años.

Tal como su cuñada, Beatrice decidió llevar este look con la melena suelta al natural y un maquillaje muy sencillo, dejándose ver en casa para una ocasión como esta.

