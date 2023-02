Camilla cancela sus apariciones públicas por cuestiones de salud

El calendario de la Familia Real británica se ha convertido cada vez más agitada ante los movimientos que se dieron tras la partida de la Reina Isabel y previamente, a la mudanza de los Sussex, repartiendo entre menos manos los patronatos con los que tienen que cumplir. Solamente a meses de su coronación, Carlos III se ha mostrado siempre presente y pareciera que el trabajo no falta cuando se trata de sus apariciones, pero esta mañana ha sido su esposa, Camilla, quien ha tenido que cancelar algunas de sus apariciones por cuestiones de salud. Aunque esto puede suceder, es poco frecuente que se vea entre los miembros senior de los Windsor, como el Rey y la Reina Consorte o los Príncipes de Gales, que en las últimas semanas han tenido diversas apariciones tanto en conjunto como por separado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Podcast: Carlos III y las mujeres

La banda sonora de la coronación de Carlos III y otras muchas curiosidades del evento real del año

La Reina Consorte ha tenido que cancelar la visita que haría este martes a la Elmhurst Ballet School en Edgbaston, para celebrar el centenario de la institución, y después visitaría una librería en Telford para encontrarse con voluntarios por su contribución a la comunidad. Según explicó de primer momento el Palacio de Buckingham, Camilla tiene ‘enfermedades de la temporada’ -sin entrar en más detalles- y se esperaba que pudiera recuperarse pronto para retomar su agenda y cumplir con el compromiso que tenía programado para el jueves. Horas más tarde, la oficina del Palacio confirmó que la Reina Consorte ha vuelto a dar positivo a Covid -aparentemente, es su tercer contagio- y tendrá cancelar toda su agenda para la próxima semana.

Esta no es la primera vez en que Camilla necesita ausentarse de sus obligaciones debido a una cuestión de salud. El año pasado, tuvo que cancelar su aparición en el Cheltenham Festival, por un segundo contagio de Covid, mientras que en el 2019, no pudo asistir al servicio del Remembrance Day en la Westminster Abbey, pues tenía una infección pulmonar. Sorprendentemente, la agenda de la Reina Consorte no se detuvo en lo absoluto ante la polémica que se dio tras la publicación de Spare, las memorias de Harry en las que fue mencionada bajo una luz complicada, pero han sido solamente un puñado de cuestiones de salud las que han hecho que se retire de sus deberes.

VER GALERÍA

La última aparición pública de la esposa de Carlos III se dio el pasado 9 de febrero, cuando visitó el Storm Family Centre, para celebrar su 19° aniversario. En aquella ocasión se le vio de buen ánimo platicando con los trabajadores y beneficiarios del centro. Un día antes, enfundada en un abrigo blanco, la Reina Consorte visitó Brick Lane con su marido, también mostrándose amable y sonriente con las personas que se reunieron para saludarlos a su llegada.

Ni su padre ni su hermano: la gran perjudicada de las memorias del Príncipe Harry es la Reina Camilla

Camilla, la tierna mensajera para la Princesa Charlotte

Fue precisamente la semana pasada, durante su visita al Storm Family Centre, que la Reina Consorte vivió uno de los momentos más simpáticos. Aunque sus apariciones suelen ser más formales que las de otros miembros de la familia como los Príncipes de Gales, hay anécdotas que no se pueden evitar y que arrancan una sonrisa. En esta ocasión, Camilla se encontraba realizando la visita cuando una pequeña que se encontraba entre la gente, le pasó sigilosamente a la esposa del monarca una nota, ya arrugada, por el tiempo que la había tenido en la mano.

Después se sabría, se trata de una niña de ocho años, a quien su familia llama Charlie-Rose, y que decidió escribir una cartita a la Princesa Charlotte con la esperanza de tener una cita de juegos. Por supuesto, Camilla respondió al guiño con la misma simpatía que la niña: “Me dijo que le daría mi nota a Charlotte, espero que acepte, uno nunca sabe…pienso que voy a ir a su casa”, contó al suspicaz niña sobre lo que le dijo la Reina Consorte ante su puntada.

VER GALERÍA