El encuentro de Kate con su maestro de historia no podría haber sido más emocionante Al reconocerlo en su visita a Cornwall, la Princesa de Gales no dudó en darle un fuerte abrazo

La visita de los Príncipes de Gales a Cornwall fue todo un acontecimiento en su agenda. Tal como se esperaba, su primera visita al nuevo ducado que han recibido antes los cambios que se dieron tras el fallecimiento de la Reina Isabel, ha estado marcada por el cariño y la calidez de la gente. Marcando esta nueva etapa en su vida oficial, la pareja ha aparecido junta en más ocasiones de lo acostumbrado en este inicio de año y la visita que tenían reservada para Falmouth fue el suceso que se esperaba, con el matrimonio participando en distintas actividades y siguiendo su intención de conocer la herencia marítima de esta comunidad. Si durante el día se encontraron todo tipo de imágenes, desde las que enmarcaban sus risas antes las bromas que hacía el Príncipe William, hasta un simpático video de Kate bailando con un grupo de niños, hubo un momento que duró apenas unos instantes, pero que robó todos los reflectores durante este viaje. El encuentro de Kate con quien fuera su profesor de historia cuando era niña encantó al público, por mostrar a una Princesa genuinamente emocionada, abrazando con mucho cariño a Jim Embury.

Como se pudo ver en un video del momento, el exprofesor, que ahora vive en esa zona, se acercó a Kate mientras ella saludaba a la gente a las afueras del National Maritime Museum. Desde lejos, la Princesa supo inmediatamente de quién se trataba y caminó hacia él con los brazos abiertos. “Oh por Dios. Te reconozco. Me acuerdo del salón y todo. Wow. Qué pequeño es el mundo”, dijo emocionada para abrazarlo efusivamente. En un momento que el profesor seguramente no olvidará ante el reconocimiento a su labor, la Princesa le dijo: “Estoy tratando de enseñar a mi hija todas las cosas que tú probablemente me enseñaste a mí”.

Después del emotivo encuentro, el profesor de 79 años fue cuestionado por los reporteros sobre cómo fue Kate en su época de estudiante: “Era un gran salón y ella era una gran participante y una niña increíble. Fue hace 25 años”.

¿En dónde estudió Kate?

Es bien sabido que la historia de amor entre el Príncipe William y Kate Middleton comenzó cuando eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews, a donde regresaron hace poco tiempo y revivieron algunos de sus momentos de juventud. Pero antes de esto, la ahora Princesa de Gales estudió en Downe House y en Marlborough College. Según se ha sabido a lo largo de los años, Kate era conocida por su vena deportiva, participando en diferentes equipos del colegio, característica que la acompaña hasta hoy en día.

A lo largo de los años, distintos profesores han compartido cómo fue su experiencia al tener a Kate dentro de sus aulas. Tras su encuentro en Cornwall, el maestro Embury dijo: “Fue increíble encontrarnos y es la primera vez que veo a Kate en 25 años. No ha cambiado ni un poco, es tal como era -concienzuda, considerada y exhuberante…Es una mujer maravillosa”.

En el 2020, Kate tuvo la oportunidad de encontrarse con otro de sus profesores, Kevin Alford, quien al ser entrevistado por 9Honey, dijo de la Princesa: “Era muy trabajadora y muy concienzuda. Obviamente era igual en el deporte. Era una atleta y nadadora tremenda. Solía estar a cargo de la natación y ella era muy, muy buena, igual que su hermana”. Lo mejor es que aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerla de pequeña mantienen que tiene la misma personalidad hasta este momento.

