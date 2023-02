Meghan y Harry ¿han contratado al asesor de riesgo de Ellen DeGeneres?

El que el Príncipe Harry y Meghan Markle estén manteniendo un perfil bajo después del lanzamiento de Spare, esto no significa que sus nombres no siguen siendo protagonistas de los titulares. Si hace apenas unos días, Meghan se volvía noticia después de que la juez en la demanda que su hermana interpuso contra ella por difamación rechazara la petición de Markle de desestimar el caso con el fin de no declarar en la corte, ahora es un nuevo rumor el que rodea a los Sussex. De forma sorpresiva, la pareja apareció hace unos días en el video de la renovación de votos de Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, lo que nadie esperaba es que de ahí se reportara un nuevo rumor. Pues según Page Six, la pareja habría conocido ahí al experto en inversiones de riesgo que ha trabajado con DeGeneres desde hace unos años y habrían decidido contratarlo para que les ayude a invertir su dinero.

El tabloide estadounidense reporta que durante la celebración de cumpleaños de la presentadora -que de forma sorpresiva se convirtió en una renovación de votos-, se vio a los Duques de Sussex platicando con Adam Lilling, considerado uno de los expertos en inversión cuando de Hollywood se trata. Incluso, apuntan a que una fuente vio al Príncipe presentando al financiero con otro invitado al evento.

¿Qué papel jugaría Lilling para los Sussex?

Pero, ¿para qué necesitarían los Sussex a Lilling en su equipo? El experto en inversiones se caracteriza por ayudar a personalidades de Hollywood a invertir su dinero en negocios que vayan de acuerdo con sus intereses. Al ser nombrados por The Hollywood Reporter en su listado de negociadores del año, apenas el pasado diciembre, Lilling explicó a qué se dedica la agencia que ha creado con su socia Amanda Groves, llamada Plus Capital. “Nuestra misión es tomar a gente que puede cambiar al mundo y casarla con los operadores y entrepreneurs top…En realidad, no estamos enfocados en los negocios de entretenimiento. Estamos enfocados en conectar sus ganancias, sus pasiones y propósitos con oportunidades en el panorama de inversiones privadas”.

En este artículo, se menciona que han prestado sus servicios a personalidades como Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, así como Matthew McConaughey y Nicole Kidman, explicando con qué empresas los han ido empatando. También se explica que han funcionado como un puente entre el entretenimiento y el mundo de las startups por más de una década, caracterizándose por ‘construir confianza, transparencia y mejorando la comprensión del mercado para los clientes’.

Una pista que podría haber dejado ver que algo se cocinaba entre los Sussex y Lilling podría haberse dado desde la publicación de este artículo, pues al responder cuál había sido su podcast favorito este año fue Archetypes de Meghan Markle. Si bien, se reporta que conocieron a la pareja apenas hace una semana en la residencia de DeGeneres, se podría sospechar que algo pasaba desde antes.

Ha de recordarse que desde su partida de Reino Unido en marzo del 2020, el Príncipe Harry y Meghan han generado ganancias a través de distintos contratos con grandes conglomerados como Netflix y Spotify, con quienes se encuentran trabajando en la creación de contenido. Esto hace que no sea raro que la pareja quiera comenzar a invertir su dinero y dado a la naturaleza de los proyectos que han emprendido en el último par de años, queda claro que las nuevas tecnologías y las empresas dedicadas a estas son de gran interés para ellos.

