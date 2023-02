La maleta de la Princesa Eugenia para su visita a México

Muy lejos de su natal Inglaterra y de Portugal, en donde también se ha establecido, la Princesa Eugenia sorprendió al aparecer este fin de semana en Guadalajara y a lo largo de estos días en la Ciudad de México. ¿La razón de su visita? Participar, primero en el evento PreMaco en el Museo de Arte de Zapopan, para después visitar Zona Maco en la Ciudad de México, en donde se le ha visto además pasear por las calles de la colonia Condesa. Ha de recordarse que la Princesa cuenta con una posición como directora en Londres de la galería Hauser & Wirth, para la que trabaja desde el 2015 y que la ha llevado a destinos como California, en donde se le vio el año pasado aprovechando la visita para encontrarse con el Príncipe Harry. Esta vez, su labor ha sido acompañar al artista Mark Bradford, quien se encuentra exponiendo la obra Ghost Ship y quien ha decidido destinar las ganancias de la venta de este trabajo a la educación de algunos estudiantes del Museo de Arte de Zapopan.

En la dulce espera de su segundo hijo, se ha visto a una Eugenia muy relajada a lo largo de esta visita, participando en las distintas actividades y posando gustosa para las fotos que se le han solicitado. Es de esta manera que se ha podido saber de los looks que la Princesa ha lucido en nuestro país.

Los looks de Eugenia en México

Apostando por la comodidad, se le ha visto con vestidos sueltos, eso sí, todos con un discreto estampado para aportarle un toque de amenidad a su imagen. La Princesa ha sido vista en el modelo Dalmatian de la firma Whistles. Con un corte midi, mangas cortas con moños por la parte trasera y pliegues en la cintura que se ajustan perfectamente a la figura, esta pieza es una ideal para la dulce espera de Eugenia. El vestido que se encuentra disponible casi en todas sus tallas tiene un precio de 149 libras esterlinas (alrededor de $3,426 pesos mexicanos). Para acentuar el toque casual de este look, la Princesa lo combinó con unos sencillos tenis blancos de agujetas.

El toque especial que tuvo este atuendo fue el bolso que eligió Eugenia. Se trata del modelo Mina hecho a mano en Ghana de la firma frances Muuñ. El diseño hecho en paja es único, pues según explica la firma, al ser realizado a mano, cada pieza tiene su propio terminado. También se resalta que el interior de la bolsa es cosido por personas con alguna discapacidad trabajando para ISTA. El bolso tiene un precio de 213 euros (aproximadamente, $4,336 pesos mexicanos).

En Guadalajara, Eugenia recurrió a uno de los looks más versátiles de su clóset que hemos visto en repetidas ocasiones tanto en compromisos públicos, como en imágenes de paparazzi durante sus días libres. Se trata del modelo Romilly de la firma Claudie Pierlot, un diseño boho con estampado floral en azul con verde sobre negro y holanes tanto en el ruedo de la falda como en las mangas y cuello. Gracias al cinturón que lleva este look, su baby bump quedó perfectamente enmarcado, dando el primer vistazo de este segundo embarazo desde que anunció su compromiso. Aunque este modelo específico ya no se encuentra a la venta, en su versión en negro se puede conseguir en descuento por 142.5 euros (alrededor de $2,900 pesos mexicanos).

Dejando claro que este era un viaje de trabajo, Eugenia apostó por la practicidad llevando el mismo bolso e incluso, los mismos tenis, que parecen ser sus Thousand Fell que se le han visto en distintas ocasiones.

