Juez rechaza la petición de Meghan para no declarar en el juicio contra su hermana

Entre las varias batallas legales que enfrentan Meghan Markle y el Príncipe Harry en distintas instancias, la que parecía menos probable de fructificar, parece ser la que los llevará al estrado a declarar. Si en Reino Unido, Meghan logró evitar esta instancia en el desencuentro con Associated Newspapers, organismo propietario del Daily Mail, Mail On Sunday y Mail Online, parece que en Estados Unidos no conseguirá evitar dar su testimonio frente a un jurado. A pesar de que no se pensaba que la denuncia que su media hermana, Samantha Markle, puso en contra de ella por difamación tuviera mucho futuro, ha sorprendido que el juez a cargo del caso ha negado a la Duquesa su petición para evitar que ella y Harry sean llamados a declarar. Aunque no todo fueron malas noticias, pues la juez dejó claro que todavía no se sabe si el caso llegará a esa instancia o si será desestimado antes de que se dé ese momento.

Fue a través de documentos conseguidos por el Daily Mail que se pudo saber que la juez Charlene Edwards Honeywell había rechazado la petición de los abogados de Markle para evitar que los Sussex fueran cuestionados, pero la magistrada afirmó que en la revisión preliminar se vio que podría haber bases para desestimar algunas de las acusaciones. Siendo clara, la juez explicó que Meghan no había cumplido con los estándares requeridos para dar una resolución del caso sin llegar a juicio, ni que hubiera posibilidad de perjurio en el caso de no dar una resolución en este momento, lo que significa que la pareja será interrogada en julio de este año como parte del proceso, si todo sigue en esta misma línea.

¿Qué es lo que busca Samantha?

Hasta el momento, los abogados de Meghan se habían negado a responder las 38 preguntas que los representantes legales de Samantha habían ingresado en su demanda, en el estado de Florida, con la esperanza de que el caso se desestimara por completo antes de que se llegara a ese punto; además habían pedido que se detuviera la investigación alrededor del caso, lo que también les fue denegado.

Según se sabe, Samantha está buscando una compensación por $75,000 dólares (por más de $1,400,000 pesos mexicanos) por lo que ella ha calificado de difamación tanto en la entrevista de los Sussex con Oprah en el 2021, como en la publicación de la biografía Finding Freedom en el 2020, lo que según ella la ha hecho objeto de ‘humillación, vergüenza y odio a una escala mundial’.

En la demanda, que ha conseguido PA, se lee: “La demandante -quien sufre de esclerosis múltiple y está confinada a una silla de ruedas- hace esta demanda por difamación basada en declaraciones demostrablemente falsas y maliciosas hechas por su media hermana a una audiencia mundial, incluyendo 50 millones de personas en 17 países que han visto la entrevista con Oprah Winfrey de la acusada, Meghan Markle y su esposo, el Príncipe Harry de Inglaterra”.

Es bien sabido que desde que se hizo pública la relación de Meghan con el Príncipe Harry, sus medios hermanos han estado en medio de la controversia, con Samantha siendo especialmente crítica de la entonces actriz. Además de la publicación de un libro en el que contó su versión de los hechos, ha dado un sinfín de entrevistas, entre las que destaca recientemente el desmentido sobre el pago de los estudios de Meghan, que la Duquesa atribuye a becas y su esfuerzo académico, mientras que Samantha apunta a que fueron completamente cubiertos por su padre.

En la entrevista con Oprah, Meghan apuntó a que no conoce a sus medios hermanos, con quien ha tenido muy poco contacto a lo largo de su vida, algo que los dos han rechazado. En el documental de Netflix, Meghan dio a conocer su cercana relación con la hija de Samantha, algo que se desconocía hasta ese momento.

