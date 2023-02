Kate y los dos looks con los que decidió presentar uno de sus proyectos más especiales En menos de 24 horas, se vio a la Princesa de Gales en su versión más formal

Es bien sabido que dentro de las causas por las que trabaja, los primeros años son especialmente importantes para la Princesa de Gales. Desde hace un tiempo, ha volcado sus esfuerzos a la promoción de la investigación y a la difusión de la importancia que los primeros años de vida tienen en el desarrollo de cada persona. Es en medio de este trabajo que Kate ha lanzado la campaña Shaping Us, un proyecto especialmente cercano a su corazón y por el que se le ha visto genuinamente emocionada. De forma inesperada, la noche del lunes apareció del brazo del Príncipe William -su más grande apoyo en esta ocasión- durante un evento previo al lanzamiento organizado por The Royal Foundation Centre for Early Childhood. De la misma manera, esta mañana ha puesto manos a la obra en el proyecto con su lanzamiento oficial visitando Leeds, en donde pudo hacer una visita al Leeds Kirkgate Market, así como a la Universidad de Leeds, para dar mayor difusión a la iniciativa.

El look para su visita a Leeds

Al tratarse de un día largo, pero emocionante, Kate decidió recurrir a una de sus combinaciones estrella, manteniéndose cómoda, pero muy sofisticada, dándole la relevancia que ameritaba a la ocasión. La Princesa de Gales lució un vestido tejido midi de cuello alto y mangas largas en crudo de Victoria Beckham, que a pesar de tener un precio inicial de 1,190 dólares (aproximadamente $22,403 pesos mexicanos), se podía encontrar hasta hace unas horas en rebaja por 238 dólares (alrededor de $4,480 pesos mexicanos).

A su llegada se le vio llevando un abrigo en verde olivo hecho a la medida de su firma de cabecera para ocasiones especiales, Alexander McQueen. Como complementos, se le vio llevando botas altas de Gianvito Rossi en café y su infaltable cinturón, en este caso de Vanzetti, para resaltar su figura. En cuanto a joyería se le vio luciendo unos aretes de Shyla que se pueden conseguir por solamente 74 libras esterlinas (algo así como $1,717 pesos mexicanos) y el toque final de este look lo ha dado su bolso en verde a juego con su abrigo. Se trata del Micro Bold de Manu Atelier que le hemos visto desde principios del 2019 y solo había llevado en dos ocasiones anteriores.

En rojo carmín para la suerte

Dejando claro que era una noche importante para ella, la Princesa de Gales quiso arriesgarse con su primer look para este lanzamiento, llevando en el evento previo un elegante traje que no dejó a nadie indiferente. Si bien, es común ver a Kate en trajes sastre cuando la ocasión lo amerita, esta vez apostó por un saco asimétrico con una silueta dramática que iba a la perfección con el tono Red Welsh, como lo describe el sitio de Alexander McQueen en donde se puede conseguir por 2,290 dólares ($43,145 pesos mexicanos, aproximadamente). A juego, formando el traje, estaban los pantalones de la misma firma que tienen un precio de 890 dólares (alrededor de $16,768 pesos mexicanos).

Manteniendo el total red look, Kate rescató de su guardarropa un bolso que le hemos visto en contadas ocasiones desde 2016 cuando lo estrenó en su viaje a Canadá. Se trata del Miu Miu Bow, que combinaba a la perfección con los tacones Gianvito Rossi que lucía. En cuanto a joyería, se le vio llevando los aretes estilo chandelier modelo Florence, de la firma Chalk, que se pueden conseguir por 75 libras esterlinas (aproximadamente $1,740 pesos mexicanos).

