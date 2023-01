La elegante forma en la que Diana de Gales rechazó editar una revista de moda

Ha pasado un cuarto de siglo del fallecimiento de Diana de Gales, pero su recuerdo sigue presente. De generación en generación el cariño y admiración que surgió por la Princesa desde su matrimonio con el entonces Príncipe Carlos, se ha mantenido latente. Sorprendentemente, también lo ha hecho su estilo. No pasa mucho tiempo antes de que alguna celebridad replique alguno de sus looks o que sus nueras la recuerden a través de su guardarropa. La aparición de su personaje en The Crown e incluso la cinta Spencer, han hecho que las nuevas generaciones puedan conocer un poco -aunque de manera ficticia- del fenómeno que fue en su momento. Con esto en mente, no sorprende que en su momento, la revista de moda Vogue decidiera invitarla para hacer un número como editora invitada. Esto se sabe que no llegó a suceder, pero lo que no se había visto hasta ahora es la elegante carta con la que Diana declinó la invitación en su momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El reproche del Príncipe Harry a su madre en sus memorias

Una de las joyas favoritas de Diana de Gales acaba en manos de Kim Kardashian

Ha sido Alexandra Shulman, quien en su momento estuviera a cargo de la publicación, quien a través de su cuenta de Instagram ha compartido la carta que en aquel entonces recibió por parte de la Princesa ante su invitación. Escrita a máquina, pero con anotaciones a mano hechas por la misma Diana, este mensaje deja ver mucho de la personalidad sencilla y simpática de la Princesa.

“¡Me había olvidado de la carta de rechazo más encantadora que descubrí hoy!”, escribió Alexandra junto a una imagen de la respuesta escrita en papel con el sello del Palacio de Kensington con fecha del 17 de junio de 1996, precisamente un año antes del fallecimiento de la Princesa.

“Querida Alexandra”, comienza el mensaje a mano, antes de pasar al escrito en máquina, “Muchas gracias por invitarme a ser la editora invitada de la edición navideña de British Vogue. Estoy enormemente conmovida de haber sido invitada, pero como sé que nunca podría emular tu maestría en este trabajo, pienso que sería mejor (¡para todos!) si declino. Gracias otra vez por tomar la que tuvo que haber sido la MUY valiente decisión de invitarme”, firmó Diana, agregando a mano un signo de exclamación al final de la última frase, con sus mejores deseos.

VER GALERÍA

La verdadera Diana, todo lo que mostró en su último año

El turno de Kate

Si Diana rechazó la posibilidad de editar la revista, su nueva, la Princesa de Gales, decidió mejor dejar las cosas a los expertos y simplemente posar para algunas fotografías. La misma Alexandra ha narrado cómo fue el proceso, en el que la invitación fue declinada ‘amable, pero firmemente’, en varias ocasiones, hasta que llegó el 100° aniversario de la revista, cuando se contaba con un as bajo la manga, la participación de la National Portrait Gallery, de la que la Princesa es patrona. Según narra Alexandra, Kate quería posar en un ambiente relajado, lejos de los looks de diseñador y de las tiaras, y lo más importante, quería que se resaltara el trabajo de algún fotógrafo británico.

Quien dijo que sí

Tres años después de la portada de Kate y veintitrés años después de que Diana rechazara la invitación, Meghan Markle anunció que sería la editora invitada de British Vogue, que ya no era dirigida por Alexandra, sino por Edward Enninful. En vez de aparecer en la portada, Meghan decidió elegir a mujeres destacadas bajo el título Voces del Cambio, dejando un espacio con un reflejo, representando a las lectoras dentro de la imagen.

Ha de recordarse que, antes de su matrimonio, Meghan estaba a cargo de su propio blog, The Tig, en el que escribía y elegía fotografías, por lo que cargada de este conocimiento, aceptó la invitación de Enninful en la edición de septiembre del 2019, un año después de su boda y mientras se encontraba embarazada de su primer hijo, Archie.

VER GALERÍA