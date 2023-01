La niñera de Archie revela cómo llegó a trabajar con los Sussex

A pesar de que el Príncipe Harry y Meghan Markle han decidido poner su versión de las cosas al completo sobre la mesa - en algunos casos sin ningún tipo de reserva-, cuando se trata de sus hijos han preferido tomar un acercamiento diferente. Desde su nacimiento, Archie y Lilibet se han mantenido alejados de la mirada pública, con apenas unos cuantos vistazos completamente controlados por sus padres. Curiosamente, ha sido a través de su documental de Netflix que se ha podido conocer más de los pequeños y saber más de la faceta de los Sussex como padres. Uno de los personajes de su vida que apareció en este documental fue la niñera que contrataron cuando nació Archie y todavía vivían en Reino Unido, Lorren Khumalo, la mujer que llegó a la vida de los Sussex, en palabras de Meghan, a cuidarlos a todos ellos. Ahora, a la distancia, Lorren ha contado cómo fue para ella aquel primer encuentro con Harry y Meghan antes de contratarla.

A pesar de que este tipo de trabajadores cuentan con contundentes contratos que hacen imposible que cuenten su experiencia con los royals, en este caso parece que Lorren tenía la oportunidad de hablar abiertamente. La experta en enfermería pediátrica charló con The Breakfast Club with Zenzele Ndebele, en donde platicó un poco de aquel primer encuentro con los Sussex en su hogar a los alrededores de Windsor.

El dilema

El día de la entrevista, la gran duda de Loreen era, qué ponerse. “Pensé a mí misma, ‘¿Me pregunto cómo lucen sus niñeras, usan tacones? El Príncipe William tiene una niñera de Norland, así que tienen el uniforme café que por mi color de piel y la forma en la que se ve el khaki, sabía que ni siquiera lo intentaría, no iba a funcionar”. En medio de sus dudas, se decidió por algo formal y tacones bajos: “Pero no usé ningún maquillaje, dije, si me aceptan, que sea como soy. No nací con una cuchara de plata, no tengo sangre azul, iré como soy y confiaré en Dios, obtendré este trabajo”.

Los nervios no faltaban, después de hacerse de una multa de tráfico por acelerar en su angustia por llegar a tiempo, le preguntó a una persona de seguridad de los Sussex si era necesario que hiciera una reverencia. “Él solamente me miró y se rió, y me dijo, ‘Ya lo verás, el Príncipe Harry es maravilloso’”, esto lo comprobaría momentos más tarde antes de su entrevista de trabajo, “Cuando llegué ahí, la manera en la que abrió sus brazos, ‘¡Hola Lorren!’, y me dio un abrazo”.

“(Pensé) ‘Wow, qué caballero, qué joya’, oh por Dios, no podía creerlo. Y cuando entré y vi a Meghan, pensé, ‘Mi Dios, qué mujer tan hermosa’. Simplemente me sentí tan cómoda, no era tan formal como había esperado que fuera, simplemente era una casa normal”, contó la niñera.

¿Quién es Lorren?

Según el perfil de LinkedIn de Lorren, es una entrenadora de sueño, una consultora de enfermería pediátrica y provee de apoyo a distancia para recién nacidos, labor que ha realizado de forma independiente desde hace más de seis años. Antes de esto, se dedicó otros seis años a enfermería de adultos mayores, y antes de eso fue enfermera pediátrica.

En palabras de Meghan durante el documental de los Sussex en Netflix, al referirse a Lorren, fue más que una niñera para ellos: “No solamente cuidó de Archie, nos cuidó a nosotros, definitivamente, me cuidó a mí”. Tal vez esta cercanía fue la que hizo que Lorren pudiera hablar tan abiertamente de los Sussex ahora que ya no labora para ellos.

