Kate retoma el uniforme más práctico de su clóset

La agenda de los royals se ha retomado a toda velocidad, después de las breves semanas que estuvieron fuera de circulación tras las fiestas decembrinas, las familias reales del mundo han vuelto a poner manos a la obra en sus respectivas actividades. En el caso de los Windsor, en Gran Bretaña, no han sido semanas fáciles. La publicación de Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry, los ha puesto en la mira, pero fieles a aquel dicho de ‘nunca quejarse, nunca dar explicaciones’, ellos han decidido continuar con su agenda pública sin hacer ningún tipo de referencia a las acusaciones en su contra. Es así como, los Príncipes de Gales aparecieron por primera vez en público juntos, para después retomar en solitario sus compromisos. Si la mañana de este martes veíamos a Kate en su faceta más maternal en la Foxcubs Nursery, en la que se le vio jugando con un grupo de pequeños como parte de su interesante iniciativa sobre los primeros años de vida, esta mañana ha tenido una visita al equipo inglés de rugby tras haber ganado el mundial de este deporte en silla de ruedas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate recupera su abrigo preferido de Massimo Dutti con un look de punto sostenible

Los detalles de la maleta de Kate en Estados Unidos

Tal como se anunció el año pasado, la Princesa de Gales es la patrona de la Rugby Football Union and Rugby Football League, por lo que se le ha visto en algunas de las finales de este deporte o apoyando a los atletas en sus entrenamientos y triunfos, como fue en este caso. Y no es para menos, el equipo consiguió el campeonato en el primer torneo de esta competencia que inició en el 2008. Tal como se anunció el año pasado, la Princesa de Gales es la patrona de la Rugby Football Union and Rugby Football League, por lo que se le ha visto en algunas de las finales de este deporte o apoyando a los atletas en sus entrenamientos y triunfos, como fue en este caso. Y no es para menos, el equipo consiguió el campeonato en el primer torneo de esta competencia que inició en el 2008.

Desde que fue nombrada patrona de este deporte, Kate ha dejado claro que sus hijos, el Príncipe George y el Príncipe Louis, son grandes aficionados a él, cosa que no la tiene tan tranquila. “Todos lo están disfrutando, Louis es un kamikaze, nos preocupa conforme crece, va a estar en el centro de todo”, dijo en alguna visita de este tipo. Esta vez, agregó: “Siempre somos un poco competitivos entre nosotros. Todos aman el deporte y Louis está loco por el rugby. Están en una edad en la que simplemente aman correr por todos lados”.

VER GALERÍA

Las románticas fotos de Kate y William

El look de Kate

Como suele hacer cuando de un compromiso práctico se trata, la Princesa de Gales no deja nada al azar y recurre a uno de sus uniformes más sencillos cuando de moda se trata. Kate confió en su traje color burgundy que le vimos estrenar hace unas semanas durante su visita a Boston. Se trata de un conjunto de un pantalón modelo Axon de la firma Roland Mouret, que aunque ya no se encuentran disponibles tenían un precio de 960 dólares (alrededor de $18,258 pesos mexicanos), combinado con un saco de un solo botón en el mismo color. Desde la primera vez que lo llevó, se ha cuestionado si se trata de una pieza hecha a la medida o un adelanto de colección, pues en el sitio de la firma no se encuentra un modelo similar a la venta.

En esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en Boston cuando llevó este traje con una blusa statement con moño al cuello, lo ha lucido de forma mucho más sencilla con un sencillo jersey de cuello redondo en beige.

Como complementos, Kate ha vuelto a confiar en sus siempre presentes tacones Gianvito Rossi en el mismo tono del traje. Y el toque final lo han dado sus conocidos aretes de Daniella Draper con diamantes modelo Maxi Cupid Hoop de $59,400 pesos mexicanos. Sumando una nueva pieza a su colección de joyas, la Princesa llevó de esta misma firma un sencillo dije de citrino montado en oro, que se puede conseguir por $20,000 pesos mexicanos.

VER GALERÍA