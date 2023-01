‘No deberíamos ventilar todos nuestros sentimientos a todas las personas’, las palabras de la amiga de Diana de Gales que resuenan

Ha pasado precisamente una semana desde el lanzamiento oficial de Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry -incluso unos días más desde que se pusiera a la venta en España-, y en ese tiempo se ha desmenuzado cada uno de los detalles que se leen en los distintos capítulos. Tal como se esperaba, este libro ha cimbrado al Palacio, en él no se ha dejado a nadie sin repasar e incluso los propios Meghan y Harry han quedado en la mira. Las reacciones han sido variadas, los fieles seguidores de la pareja los defienden a capa y espada, mientras que sus detractores cuentan cada vez con más armas de ataque. Por parte del Palacio, el silencio es claro y contundente, no habrá respuesta, no habrá referencia a lo escrito. Esto parece simplemente avivar a Harry, quien en sus más recientes entrevistas pide una disculpa para poder seguir adelante. En medio de esto y de las muchas opiniones que se han derivado de la publicación, destacan las palabras de Julia Samuel, quien fuera amiga cercana de la Princesa Diana y que conociera a Harry y William desde que eran unos niños.

La frase con la que se titula su texto en The Times -en el que no se hace referencia a ellos en ningún momento, pero está ilustrado de forma inicial con una fotografía del Príncipe William y el Príncipe Harry- es contundente: “No deberíamos ventilar todos nuestros sentimientos a todas las personas”. En el subtítulo, aparentemente escrito por la redacción y no por ella, se lee: “Ha conocido a Harry y a William desde que eran niños. Aquí explica por qué puede haber beneficios al contenerse”.

En sus primeros párrafos, Julia comienza explicando un par de situaciones en las que ha notado que la gente ha decidido autodiagnosticarse en cuestiones que son completamente normales. Dice que la preocupación no siempre es ansiedad o que la idea de que todos tenemos traumas es incorrecta, pues solamente el 12% de las personas que han pasado por una situación traumática tienen como resultado un PTSD (síndrome de estrés post traumático).

Más adelante, deja claro que hablar de las emociones puede ser positivo para entenderlas, pero hay que hacerlo de manera correcta, de preferencia en un ambiente controlado por un profesional, como en la terapia. “Los márgenes son los límites o reglas que cada uno establece para protegerse. No deberíamos ventilar todos nuestros sentimientos a todas las personas, la honestidad promiscua, decirle a todos todo, no ayuda a nadie. Cuando expresamos indiscriminadamente los sentimientos sin filtro, podemos molestar a aquellos alrededor de nosotros y no recibir la respuesta empática que necesitamos”, escribe.

¿Palabras dirigidas?

Este escrito no es el primero que se ha atribuido estaría dirigido a Harry. Como hace cada semana, el lunes pasado en sus reflexiones de Instagram, Julia compartió un video en el que explica que todas las familias tienen sus propias historias, en algún punto haciendo énfasis en la pérdida repentina de alguno de los miembros. “En la raíz de fractura y devastación en las familias, a menudo hay celos y competencia por lo que se ve como una fuente limitada de amor en todas sus formas. Esto es particularmente cierto cuando un padre muere. Se da en la miseria y el dolor, y en las consecuentes batallas entre los miembros de la familia”, se lee en uno de sus puntos, “Lo difícil es que no hay una narrativa verdadera para la familia. La familia es un asunto colectivo con múltiples historias y múltiples verdades, y todas deben ser permitidas y reconocidas”. La psicóloga dice que ella misma ha pasado por esto, pero que afortunadamente lo ha hecho en privado, porque nadie quiere que su peor versión quede expuesta.

La cercana relación de Julia con los hijos de Diana

La amistad que la psicóloga forjó con la Princesa Diana tuvo continuidad a través de sus hijos. Es bien sabido que Julia es una de las madrinas del Príncipe George, mientras que mucho se ha especulado que es la amiga de su madre a la que Harry recurrió cuando Meghan comenzó a tener problemas de salud mental durante su estancia en Reino Unido -esto no ha sido confirmado más allá de la narración del Príncipe-. Julia acompañó a los hermanos en la develación de la estatua de la Princesa en el Palacio de Kensington, la cual representó también su primera aparición juntos tras la partida de los Sussex en el 2020.

