Una discrepancia -entre algunas más- que se ha vuelto viral sobre el libro de Harry

El lanzamiento del libro Spare con las memorias del Príncipe Harry a principios de esta semana ha sido todo un suceso en las redes sociales. Después de que la publicación llegara a los aparadores unos días antes en España, rápidamente corrieron por la web algunos pasajes que han llamado mucho la atención. Ya con el libro publicado, incluso se puede escuchar de propia voz del Príncipe cada uno de los capítulos. Es así cómo se ha conocido la versión de los hechos desde la mirada de Harry de algunos de los momentos que llegaron a los titulares a lo largo de los años, de manera que no queda nadie en su entorno sin pasar por el ojo del huracán. Hasta él mismo y Meghan han quedado en la mira después de que Harry pasara lista, empezando por su padre y su hermano, sin faltar la Princesa Diana y la Princesa de Gales. Por supuesto, esto ha hecho que los usuarios de redes sociales comenten a detalle cada uno de los pasajes y las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo cuando de encontrar algunas discrepancias se trata. Aunque muchas de ellas parecen incidentales, la más reciente ha resonado especialmente, pues se tiene en video a Meghan diciendo una cosa, mientras en la propia voz de Harry en el audiolibro se le escucha decir otra.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué pasó con el 'tiaragate'? Harry desvela cómo Meghan eligió su tiara nupcial y quién puso pegas a la novia

Harry menciona uno de los episodios más polémicos de su padre: las cartas de la araña negra

Narrando cómo se conocieron por primera vez en una salida en el club 76 Dean Street de Soho House -un club de miembros privado con distintas sedes alrededor del mundo-, Harry describió a detalle el look que llevaba su ahora esposa y la madre de sus hijos: “Ella llevaba un suéter negro, jeans, tacones. No sé nada sobre ropa, pero supe que era chic”. Las palabras parecen de lo más inocuas y no cambian para nada el rumbo de las cosas, pero los usuarios de redes no han dejado pasar aquella entrevista que Meghan dio cuando su vestido de novia fue expuesto tras la boda del 2018.

En el documental de ITV Queen of the World, Meghan se reunía con su vestido de novia, y en una actitud que parecía casi de confidencia, narraba mientras analizaba la tela: “En algún lugar aquí, hay un pedazo de…¿lo viste? ¿Un pedazo de tela azul bordado adentro? Fue mi ‘algo azul’. Es tela del vestido que llevé en nuestra primera cita”. Mucho se ha especulado que la discrepancia podría venir de que Meghan no consideró su primer encuentro una cita.

VER GALERÍA

La respuesta directa de una aerolínea

Por supuesto, estos pequeños detalles que resultan intrascendentes pueden haber variado por distintas situaciones, pero hay quien ha decidido tomarse las cosas con simpatía y reírse al respecto, como ha sido el caso de Air New Zealand. En el libro, al hablar del desencuentro entre Meghan y su padre, Harry relató: “Le dijimos, deja México ahora mismo: Un nivel completamente nuevo de acoso está por caer sobre ti, ven a Gran Bretaña. Ahora. Air New Zealand, primera clase, reservado y pagado por Meg”.

Así fue la pelea por el vestido de Charlotte entre Kate Middleton y Meghan Markle

Sí, en México también nos dimos cuenta, pero la aerolínea quiso aclararlo en primera persona, explicando que nunca han operado un vuelo entre México y Reino Unido, además agregó que no cuenta con primera clase. “Nunca hemos tenido vuelos entre México y Reino Unido. Y solo tenemos (clase) Business Premier”, dijo un vocero de la aerolínea al New Zealand Herald. Tomándose las cosas con buen humor, escribieron en su cuenta de Twitter: “Presentando la #claseSussex. Aparentemente, llegando pronto”, mensaje que fue muy criticado en la red social.

La frase del escritor fantasma del libro

En su cuenta de Twitter, J.R. Moehringer -escritor fantasma del libro- ha retomado varios mensajes que hacen referencia a las discrepancias en el libro desestimándolas como irrelevantes, pero el primer mensaje que puso en este sentido fue una cita de Mary Karr, que dice: “La línea entre memoria y hecho es borrosa, entre interpretación y hecho. Hay errores inadvertidos de ese tipo”.

VER GALERÍA