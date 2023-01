Aquí no pasó nada, Kate y William reaparecen tras la publicación del libro de Harry Entre vítores y sonrisas, los Príncipes de Gales retomaron su agenda con el primer compromiso del año

No han sido momentos fáciles para la Familia Real británica después de que se publicara Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry en el que se hace referencia a todos ellos, revelando distintos aspectos vividos a puertas cerradas desde la perspectiva del Duque. Pero siguiendo el ejemplo que la Reina Isabel dio durante los 70 años de su reinado, los miembros de la Casa Real han decidido no dar ningún tipo de respuesta y continuar con su agenda de forma tradicional. Es así como desde el primer momento, Carlos III había aparecido y había mantenido sus compromisos, y ahora ha sido el turno de los Príncipes de Gales, quienes han tenido su primera aparición pública del año. Entre vítores y risas, Kate y William fueron recibidos en Liverpool, en Merseyside, para conocer el Royal Liverpool University Hospital que abrió sus puertas apenas en octubre pasado. La pareja cumplirá con distintos compromisos a lo largo del día, pero ha sido importante apuntar que para esta reaparición, han mostrado un frente unido, tal como sucedió después de la entrevista con Oprah cuando el Príncipes decidió acompañar a su esposa a su compromiso público, para que no enfrentara a la prensa en solitario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué pasó con el 'tiaragate'? Harry desvela cómo Meghan eligió su tiara nupcial y quién puso pegas a la novia

Así fue la pelea por el vestido de Charlotte entre Kate Middleton y Meghan Markle

Curiosamente, como si la gente quisiera manifestar su apoyo a los Gales, a los grupos de personas que se suelen reunir para verlos en sus apariciones públicas, se sumaron los gritos y aplausos celebrando su llegada, lo que arrancó una sonrisa en la pareja que agradecidos saludaban a los presentes. El equipo del hospital no perdió la oportunidad de acercarse a los Príncipes y pedirles fotografías, a las que respondieron gustosos.

Esta aparición se ha dado solamente unos días después de que la Princesa de Gales celebrara su cumpleaños 41 de forma privada, rodeada de su familia. Si bien, se anticipaba que los Windsor no darían ninguna respuesta a la publicación del libro de Harry ni a las entrevistas que ha acordado, la actitud de los Gales en esta aparición parece dejar clara su postura, continuar con su labor y no detenerse ante la polémica.

VER GALERÍA

William y Harry: una rivalidad histórica, una relación idílica que no existió y un código secreto

El look de Kate

Las bajas temperaturas que se están viviendo en Liverpool no han sido un impedimento para que la Princesa de Gales protagonice otro de sus momentos de moda. Curiosamente, Kate ha llevado el mismo abrigo con el que cerró el año en un evento del que solamente se tuvo vistazos a través de las redes sociales, se trata del modelo cruzado en tartán de Holland Cooper, que le hemos visto en dos ocasiones diferentes.

Para darle un giro a esta prenda de su clóset, Kate lo ha combinado con un vestido nuevo de la firma de la esposa del exprimer ministro británico, David Cameron, Cefinn. Se trata del modelo Eva tejido en lana, con un ligero cuello alto y mangas largas abultadas con puños ceñidos desde el antebrazo. En este momento, solamente queda disponible 1 pieza del vestido que puede conseguirse por 290 libras esterlinas (alrededor de $6,664 pesos mexicanos). Siguiendo una de las claves de su estilo, Kate lo lució con un cinturón de piel que le ayudó a enfatizar su figura.

La Princesa de Gales llevó a juego con su look sus tacones Gianvito Rossi y un bolso modelo Amberly de Mulberry en su versión satchel, que puede conseguirse por 1,035 dólares (algo así como $19,566 pesos mexicanos). El toque final de este look fueron sus pendientes de zafiros y diamantes.

VER GALERÍA