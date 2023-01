Harry afirma que sus memorias incomodan y asustan a ciertas personas

A casi una semana de que en España saliera a la venta de forma inesperada Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry, y con dos días de lanzamiento a nivel mundial, las palabras del también Duque han resonado alrededor del mundo. Aparentemente, el Príncipe decidió contar su propia versión de muchas situaciones que se habían visto en la prensa, como si con su relato tratara de desmentir algunos reportes. En algunos casos esto ha tenido el resultado esperado, mientras que en otros, la reacción del público no ha sido la más positiva. Sumado a sus palabras escritas, se sabía que el Príncipe daría un puñado de entrevistas de promoción, en las que sus declaraciones volvieron a causar olas. Pero de forma inesperada, el espectro de esta charlas en televisión ha crecido y de aquellas sumamente cuidadas entrevistas en una locación específica y cámara dirigida a él, se ha pasado a su participación en los late shows estadounidenses. El Príncipe apareció en el programa de Stephen Colbert, participando en un sketch en el que se hacía referencia al riguroso protocolo de la realeza, contando detalles personales en tono de broma y participando en una dinámica bebiendo tequila con el conductor. Que si hubo muchas risas, las palabras resonantes no han faltado, como se ha vuelto norma para Harry.

De forma directa, Colbert le preguntó si considera que la Casa Real tiene una campaña activa para minimizar sus memorias, a lo que Harry respondió: “Por supuesto y principalmente por la prensa británica, porque…”. El conductor lo interrumpió para agregar, “Pero, instigado por el Palacio Real”. Harry continuó, “Otra vez, por supuesto. Pero este es el otro lado de la historia, ¿correcto? Después de 38 años. Ellos han contado su lado de la historia. Este es el otro lado de la historia. Y hay mucho aquí que, tal vez, hace que la gente se sienta incómoda o asustada”.

El primer reproche sobre los reportes del libro

A sabiendas de que los Sussex no esperan mucho para hacer frente a las declaraciones en las que están en contra, el Príncipe utilizó esta oportunidad para combatir aquellos encabezados en los que se hacía referencia a la forma en la que manejó en el libro su experiencia en servicio activo en Afganistán. “No voy a mentir, los últimos días han sido dolorosos y retadores, y el no poder hacer nada con las filtraciones, pero tal vez, bueno no tal vez, definitivamente la mentira más peligrosa es que de alguna manera alardee del número de personas que maté en Afganistán”. El conductor en ese momento tomó la palabra para decir que en el libro, la descripción es muy considerada.

El Príncipe continuó, dejando ver que iba creciendo su molestia conforme hablaba: “Si yo hubiera escuchado a alguien más, si escuchara a quien fuera alardeando de ese tipo de cosas, yo estaría enojado. Pero es una mentira y espero que ahora que el libro ha salido, la gente pueda ver el contexto. Y lo es, es muy problemático y muy perturbador, pero pueden salirse con la suya porque tienen el contexto, no es como que haya sido ‘aquí, tienes una línea’, tenían toda la sección. La destruyeron y dijeron, ‘esto, está presumiendo de esto’...Eso es peligroso, mis palabras no son peligrosas. Pero la manipulación de mis palabras, es muy peligrosa”.

Sobre este mismo tema, explicó sobre el controvertido pasaje: “Decidí compartirlo porque después de pasar casi dos décadas trabajando con veteranos en todo el mundo, pienso que lo más importante es ser honesto y poder dar espacio a otros para que puedan compartir sus experiencias sin ninguna vergüenza. Y toda mi meta y mi propósito al compartir ese detalle es reducir el número de suicidios”, dijo de forma apasionada ante el aplauso del público.

