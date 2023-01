La entrevista del Príncipe Harry en Reino Unido: los momentos más reveladores

A unos días de que salga a la venta Spare, el libro biográfico del Príncipe Harry, el cual se espera esté disponible el próximo 10 de enero, se ha emitido la primera de las esperadas entrevistas que el hijo menor del Rey Carlos III ha concedido a distintos medios de comunicación del Reino Unido y Estados Unidos, avivando aún más la polémica que ha surgido a raíz del estreno de su documental en Netflix y de los fragmentos de su libro que han comenzado a ser analizados luego de que se vendieran algunos números antes de lo esperado en España. Y es que no podría ser para menos, pues en sus declaraciones ha dejado en claro sus razones por las que tomó la decisión de separarse de la Familia Real británica y ha revelado algunos secretos no del todo agradables de lo que sucede en la vida privada de la realeza.

Una de esas entrevistas ha sido la que ha ofrecido a Tom Bradby, la cual se transmitió la tarde de este domingo a través de ITV, en el Reino Unido. Y como era de esperarse, las declaraciones de Harry han vuelto a causar revuelo entre los seguidores de la realeza. A continuación, te compartimos algunas de las grandes revelaciones del Príncipe en esta entrevista, la cual fue grabada en California cinco días antes de la pasada Navidad.

Harry habla de las razones por las que decidió escribir ‘Spare’

"38 años, 38 años de que mi historia fuera contada por tantas personas, con un giro y distorsión intencional. Me pareció un buen momento para apropiarme de mi historia y poder contarla por mí mismo. Sabes, creo que si yo fuera aún parte de la Institución (la Familia Real) no se me hubiera dado esta oportunidad…. Entonces, en realidad estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de contar mi historia, porque es mi historia”.

El Duque de Sussex revela cómo el Rey Carlos le dio la noticia de la muerte de la Princesa Diana

En un clip de audio en el que se puede escuchar a Harry leyendo un extracto de sus próximas memorias, el Principe relata la noche en que su padre, el Rey Carlos, le dio la noticia de la muerte de la Princesa Diana en 1997. "Se sentó en el borde de la cama, puso una mano en mi rodilla: 'Querido muchacho, mamá ha tenido un accidente automovilístico'. Recuerdo haber pensado, '¿Fue un choque? Pero ella está bien, ¿verdad?' Recuerdo vívidamente ese pensamiento que pasó por mi mente y recuerdo esperar pacientemente a que ‘Pa’ confirmara que, de hecho, mamá estaba bien, y recuerdo que él no hizo eso”, relató.

“Entonces hubo un cambio interno. Empecé a suplicar en silencio a papá, a Dios, a ambos: 'No, no, no'. Mi papá miró los pliegues de los viejos edredones, mantas y sábanas", continuó. "’Hubo complicaciones. Mamá resultó gravemente herida y fue llevada al hospital, querido muchacho'. Siempre me llamaba niño querido, pero ahora lo decía mucho”

"Su voz era suave. Parecía que estaba en estado de shock. '¿Oh, hospital?' —Sí, con una herida en la cabeza. ¿Mencionó a los paparazzi? ¿Dijo que la habían perseguido? No lo creo. No puedo jurarlo, pero probablemente no. Los paparazzi eran un problema para mamá, para todos, no era necesario decirlo. Volví a pensar, 'lesionada, pero está bien, la han llevado al hospital, le arreglarán la cabeza, e iremos a verla. Hoy, a más tardar esta noche'. 'Lo intentaron, querido. Me temo que no lo logró”.

Harry dice que "no quiere que la historia se repita" haciendo referencia a la muerte de Diana

Después de recordar el momento en que su padre le contó sobre la muerte de la Princesa Diana, Harry reveló que no quería que "la historia se repitiera".

"No quiero estar en esa posición, es parte de la razón por la que estamos aquí ahora, no quiero estar en esa posición. No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero. Y ciertamente no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre".

Harry y William compartieron una broma en el funeral de la Reina Isabel II

El Duque de Sussex reveló que él y William bromearon acerca de conocer la ruta mientras caminaban en la procesión detrás del ataúd de la Reina Isabel II en su funeral en septiembre, habiendo caminado previamente detrás del ataúd de su madre en 1997.

"Recientemente, mi hermano y yo caminábamos por la misma ruta, bromeamos y dijimos, al menos conocemos el camino", dijo, soltando una carcajada. "Um, pero por lo demás era muy similar. La única diferencia eran los niveles de emoción. Porque nuestra abuela había terminado su vida. Había más, creo, una celebración y respeto y reconocimiento por lo que había logrado. Mientras que la vida de nuestra fue arrebatada demasiado joven".

Harry asegura que todavía tiene preguntas sobre la muerte de Diana

Después de que un extracto de Spare se reveló que tanto Harry como William, en el pasado, insistieron en ser conducidos a través del túnel Pont de l'Alma a la misma velocidad que conducía su madre la noche en que murió, Harry reveló que todavía tiene preguntas sobre su muerte.

“Hay muchas cosas que no se explican”, dijo. “Pero me han preguntado antes si quiero abrir otra investigación. Realmente no veo el punto en esta etapa".

Harry dice que no tiene intención de lastimar a Carlos o William con las revelaciones del libro

"Amo a mi padre. Amo a mi hermano. Amo a mi familia. Siempre lo haré", dijo. "Nada de lo que he hecho en este libro o de otra manera ha tenido la intención de dañarlos o lastimarlos. Sabes, la verdad es algo en lo que necesito confiar.

"Después de muchos, muchos años de mentiras sobre mí y mi familia, llega un punto en el que, ya sabes, de nuevo, volviendo a la relación entre ciertos miembros de la familia y la prensa sensacionalista, esos ciertos miembros han decidido dormir con el diablo para limpiar su imagen".

Harry revela que él y William le pidieron a Carlos que no se casara con Camilla

Harry reveló que él y el Príncipe William le pidieron al Rey Carlos que no se casara con la Reina Consorte, pero ambos estaban felices por él el día de su boda.

"William y yo queríamos que nuestro padre fuera feliz y él parecía estar muy, muy feliz con ella", dijo. "Le pedimos que no se casara. Él eligió hacerlo. Esa es su decisión. Pero los dos eran y siguen siendo muy felices juntos".

El Príncipe Harry revela que quiere reconciliarse con Carlos y William, pero no los 'reconoce'

"Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho?".

"La gente ya me ha dicho eso. Y yo dije, el perdón es 100% una posibilidad porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano. Por el momento, no los reconozco, como probablemente no me reconozcan ellos a mí".

Harry revela que William y Kate son fans de 'Suits'

Mientras hablaba de la presentación de Meghan Markle a la familia, Harry reveló que su hermano, el Príncipe William y la Princesa Kate son fanáticos del drama legal, Suits.

Harry revela que William, Kate y Meghan no se llevaban bien desde el principio

Harry dejó en claro que William, Kate y Meghan no se llevaban muy bien desde el comienzo de su relación, y dijo que había "muchos estereotipos" de parte de los Príncipes de Gales. "No creo que alguna vez esperaran que estuviera en una relación con alguien como Meghan que tuvo, ya sabes, una carrera muy exitosa”

"Había muchos estereotipos que estaban ocurriendo, de los que yo también era culpable, al principio... Se sentía como si algo en la forma en la que decían, sentían, actuaban o se comportaban los estereotipos estuvieran generando una barrera para que ellos realmente la aceptaran o le dieran la bienvenida, lamentablemente”.

Cuando Tom le preguntó qué quería decir específicamente, aclaró: "Bueno, actriz estadounidense, divorciada, birracial, hay diferentes partes de eso y lo que eso puede significar, pero si lo eres, como mucha de mi familia, si estás leyendo la prensa, los tabloides británicos, al mismo tiempo que vives la vida, entonces hay una tendencia en la que podrías terminar viviendo en la burbuja de los tabloides en lugar de la vida real".

Harry aborda la infame historia de las damas de honor

Antes de la boda de Harry y Meghan en 2018, se informó que Meghan hizo llorar a Kate por el vestido que la Princesa Charlotte usaría en su papel de dama de honor. Sin embargo, durante su entrevista con Oprah Winfrey, la Duquesa de Sussex reveló que "sucedió lo contrario" y fue ella quien terminó llorando.

Harry abordó la historia en su entrevista y cuando Tom preguntó por qué no se corrigió el artículo en el que se aseveraba lo contrario, el Duque dijo: "Es una pregunta para ellos. Estaban más que felices de publicar declaraciones para cosas menos volátiles. Entiendo que es la razón por la que no querían salir y decir que esto no era cierto, pues llevaría a un caso de 'Bueno, si no fue eso, ¿fue al revés?’, cuando en realidad no necesitabas confesar que era al revés. Cierto, las tensiones eran altas. Pero no era un caso de ‘ella le hizo esto a…’, no se trataba de eso, incluso el Palacio el aún podría haber salido y dicho: 'esto nunca sucedió'”.

Harry revela que William expresó preocupaciones sobre Meghan en su relación temprana

Harry reveló que en las primeras etapas de su relación con Meghan, William expresó sus preocupaciones sobre su noviazgo. Cuando Tom le preguntó si el Príncipe de Gales había disuadido a Harry de casarse con Meghan, dijo: "Nunca trató de disuadirme de casarme con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones, muy temprano, y dijo: 'Esto va a ser realmente difícil para ti' y hasta el día de hoy todavía no entiendo realmente de qué estaba hablando. Pero tal vez predijo cuál sería la reacción de la prensa británica".

Harry dice que quiere una familia, no una institución

Harry expresó sus deseos de reconciliarse con su familia en la entrevista de este domingo. "Estoy sentado aquí ahora frente a ustedes pidiendo una familia", dijo. "No una institución. Quiero una familia. Y entiendo lo difícil que puede ser para ellos poder separarlos, pero para mí, después de todo lo que he presenciado y experimentado a lo largo de los años, tiene que haber una separación".

Harry aborda los comentarios de Jeremy Clarkson sobre Meghan Markle en 'The Sun'

Harry se dirigió a la polémica columna de Jeremy Clarkson en The Sun, en la que escribió que "odiaba" a la Duquesa de Sussex y dijo que fantaseaba con verla desfilar por las calles.

Haciendo referencia al artículo en su entrevista, dijo: "(Con) el artículo de Jeremy Clarkson, no solo lo que dijo fue horrible, hiriente y cruel hacia mi esposa, sino que también alienta a otras personas en el Reino Unido y en todo el mundo, a los hombres en particular, a ir y pensar que es aceptable tratar a las mujeres de esa manera. Citando las palabras de mi madrastra recientemente, hay una pandemia mundial de violencia contra las mujeres".

Harry defiende a Lady Susan Hussey

El Príncipe Harry defendió a Lady Susan Hussey, quien recientemente apareció en los titulares después de preguntar repetidamente a la jefa de la organización benéfica británica Ngozi Fulani de dónde era "realmente".

Él dijo: "Estoy muy feliz de que Ngozi Fulani haya sido invitada al palacio para sentarse con Lady Susan Hussey y reconciliarse porque Meghan y yo amamos a Susan Hussey. Ella piensa que es genial. Y también se lo que quiso decir: ella nunca quiso hacer daño en absoluto.

"Pero la respuesta de la prensa británica y de la gente en línea debido a las historias que escribieron fue horrible. La respuesta fue absolutamente horrible".

Harry aborda los comentarios sobre el color de piel de Archie en la entrevista de Oprah

En su entrevista de 2021 con Oprah, los Duques de Sussex revelaron que un miembro de la familia real planteó "preocupaciones" sobre el color de piel del bebé Archie antes de que naciera.

Harry dijo que no describiría los comentarios como "racistas", y agregó: "Así que, de nuevo, volviendo a la diferencia entre lo que entiendo por mi propia experiencia, la diferencia entre el racismo y el sesgo inconsciente, las dos cosas son diferentes".

"Pero una vez que se reconoce, o se le señala como individuo o como institución, que tiene un sesgo inconsciente, tiene la oportunidad de aprender y crecer a partir de eso para que sea parte de la solución en lugar de parte del problema".

Al no identificar al miembro de la familia real que hizo los comentarios, dijo: "Y nunca hablaré de eso. Quiero decir que lo que le sucedió a Ngozi Fulani es un muy buen ejemplo del ambiente dentro de la institución, y por qué después de nuestra entrevista con Oprah, dijeron que iban a traer un zar de la diversidad. Eso no ha sucedido”.

"Todo lo que dijeron que iba a pasar no ha pasado. Siempre he estado abierto a querer ayudarlos a entender su parte en esto, y especialmente cuando eres la monarquía, tienes una responsabilidad y con razón la gente te tiene en un puesto más alto que a otros".

Harry se niega a comprometerse a asistir a la coronación del Rey Carlos

Harry habló sobre si asistiría a la coronación del Rey Carlos si lo invitaran. “Pueden pasar muchas cosas entre ahora y entonces”, dijo. “Pero, ya sabes, la puerta siempre está abierta. La pelota está en su cancha. Hay mucho que discutir y realmente espero que puedan, que estén dispuestos a sentarse y hablar de eso porque han sucedido muchas cosas en seis años. Y antes de eso también".

¿Quién es el narrador del audiolibro de las memorias del Príncipe Harry?

A solo unos días del lanzamiento de Spare el 10 de enero, es posible que se pregunte quién es el narrador. Esta es la parte emocionante: el Príncipe Harry ha narrado su propio libro. Si hay un libro con el que impulsar su membresía audible, será este. Siempre es fascinante escuchar al autor de sus propias memorias discutir su vida en detalle, aunque no estamos seguros de estar listos para escuchar el capítulo sobre la prematura muerte de su madre. Tendremos pañuelos listos para esa parte.