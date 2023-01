La filtración sobre el altercado físico entre William y Harry

Las memorias del Príncipe Harry tenían como fecha de lanzamiento el 10 de enero, en todo el mundo se reportaba que la publicación era celosamente guardada, por lo que parecía que se tendría que esperar hasta la próxima semana para conocer los detalles que contará. Pero en un giro inesperado, no solamente The Guardian -publicación británica-, ha filtrado uno de los relatos que, aparentemente, serán de los más llamativos, sino que en España el libro se encuentra ya a la venta. Curiosamente, lo que podría parecer el bombazo -que fue filtrado- dentro de la publicación ha provocado reacciones diversas, ¿de qué se trata? De un relato en el que Harry cuenta un altercado físico en el que se vio involucrado con el Príncipe William por Meghan. A horas de que esto saliera a la luz, tanto los programas de televisión británicos como las redes sociales han mostrado reacciones diversas y con el paso del tiempo han comenzado a correr más historias que se pueden encontrar en el libro.

De acuerdo con la publicación británica, Harry explica que la confrontación se dio en el 2019 en la residencia que habitaba en aquel momento -Nottingham Cottage- y que todo comenzó porque William habría llamado a Meghan ‘difícil’, ‘grosera’ y ‘abrasiva’, algo que el menor de los hermanos consideraba era la narrativa que tenían los medios de comunicación y que su hermano debía estar por encima de eso. Según el libro, William habría dicho a su hermano que solo estaba buscando ayudarlo, y que cuando Harry negó que lo estuviera haciendo, esto enojó fuertemente al ahora Príncipe de Gales.

“Willy, no puedo hablar contigo cuando te pones así”, escribe Harry que le contestó, “Dejó su agua, me dijo otro insulto, después vino hacia a mí. Todo pasó muy rápido. Tan rápido. Me agarró del cuello, rompiendo mi collar, y me tiró al piso. Caí en el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, con los pedazos cortándome. Me quedé un momento ahí, confundido, después me paré y le dije que se fuera”, se lee en el extracto que ha publicado The Guardian.

El relato continúa apuntando a que William le respondió que le pegara de vuelta, citando peleas que tenían de niños, y cuando Harry se negó, el mayor de los hermanos se fue. Más tarde, regresaría ‘luciendo arrepentido y se disculpó’. El Príncipe Harry escribe que antes de irse, William le dijo que no era necesario que le contara a Meghan de esto. “¿Te refieres a que me atacaste?”, “No te ataqué, Harold”, habría contestado el mayor de los hermanos. Según el libro, Harry no le contó a su esposa inmediatamente de esto, sino que llamó a su terapeuta, pero que después de verle los raspones en la espalda, le tuvo que contar lo que había pasado a Meghan quien “no estaba sorprendida, no estaba tan enojada. Estaba terriblemente triste”, se lee en el fragmento.

Harry no habría hecho ninguna modificación a su libro

¿Habrá respuesta?

A pesar de que todavía faltan unos días para que se publique el libro al completo a nivel mundial -a pesar de que en España ya se tiene en los aparadores-, no se espera que en este momento ni más adelante, haya una reacción del Palacio de Buckingham ni del Palacio de Kensington. Hasta el momento, las publicaciones británicas apuntan a que ambas oficinas se han negado a dar una postura y se espera que esto se mantenga.

Más allá de la publicación del libro, también se espera que este fin de semana haya una fuerte reacción mediática a las dos entrevistas que Harry otorgó, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, previo al lanzamiento de Spare.

