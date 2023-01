Mia Tindall se apunta para ser una royal mini fashionista

Cómo olvidar aquella escena en la que para el retrato de la Reina Isabel con sus bisnietos por sus 90 años, la monarca decidió dar a Mia Tindall la tarea de cargar su bolso, a sabiendas de que la pequeña era un tanto animada y había que mantenerla quieta durante el posado. De aquel momento han pasado unos años y varias cosas han cambiado, una de ellas es que Mia ha dejado de ser la más traviesa entre sus hermanos, y por el contrario, en las apariciones públicas que tiene con su familia se le ve siempre mostrando su faceta más tierna. Desde aquel saludo espontáneo que hizo a la Princesa Charlotte en la Westminster Abbey durante el servicio en memoria de su bisabuelo, el Duque de Edimburgo, hasta el consuelo que buscó en la Princesa de Gales durante una de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina. A pesar de que tal como su madre, la primogénita de Zara y Mike Tindall, no lleva un título nobiliario, su posición dentro de la Familia Real británica ha hecho que crezca bajo la mirada pública y lo que nadie esperaba es que a sus 8 años comenzara a dar trazas de ser toda una mini fashionista.

Si apenas hace unos días se hacían olas al darse a conocer las royals que más gastaron en su guardarropa durante el último año, los amantes de la moda han tenido un nuevo objetivo en la mira. Y es que en el puñado de apariciones que tiene a lo largo del año, Mia ha dejado claro que es muy estilosa, a pesar de su corta edad. A diferencia de su prima y compañera de juegos, Charlotte, que tiene que llevar un papel más modesto como hija del heredero al trono, Mia se puede dar el lujo de vestir con lo que su mamá y ella decidan, lo que la ha vuelto una sensación en las redes sociales.

De hecho, en los últimos días ha mostrado dos looks que han encantado, el primero, durante la misa de Navidad en Sandringham, a la que por primera vez asistió la familia al completo con Carlos III como cabeza, y la segunda durante la competencia hípica a la que los Tindall acudieron para dar inicio al año.

Los minilooks

Durante su aparición en el servicio religioso en Sandringham, Mia parecía ir en un guardarropa sobrio -comparado con las licencias festivas que las royals británicas se suelen dar en esta época-, pero eso no significaba que su atuendo no fuera todo un statement de moda. La pequeña apareció llevando un elegante abrigo gris de inspiración militar. Se trata de una pieza en lana de la firma italiana Gucci, que aparentemente ya no se encuentra a la venta. Estaba combinado con un vestido en negro con estampado verde de la firma española Manuela de Juan, el toque final eran unos zapatos mary janes de Children Salon que llevaba con mallas negras. Su infaltable diadema en rojo y la melena completamente recogida por detrás.

Demostrando que podía darle un giro a su vestido, Mia lo volvió a lucir para las carreras al comenzar el año, una semana después. Esta vez lo combinó con un abrigo en gris claro con un estilo más informal al llevar el cuello levantado. Se trata del modelo Mia de la firma Reiss. Aunque en rebaja se podía conseguir por 94 dólares ($1,821 pesos mexicanos), el producto ya se encuentra agotado en la tienda virtual de la marca.

Dando un cambio completo a su look, Mia llevó unos botines con cordones de Mango y un elegante bolso cruzado de Aspinal of London. Se trata del modelo Micro Lottie en un divertido acabado tornasol, que tiene un precio original de 475 libras esterlinas ($11,105 pesos mexicanos), pero en rebaja se puede conseguir en este momento por 285 libras (alrededor de $6,663 pesos mexicanos). Como suele ser su sello característico, no podía faltar una diadema, en este caso ancha en terciopelo azul marino.

