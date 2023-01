Las duras palabras de la nieta de Nelson Mandela sobre Harry y Meghan

Todavía no se hace el lanzamiento del libro Spare con las memorias del Príncipe Harry, ni tampoco se han publicado las dos entrevistas que concedió por este acontecimiento, pero los Duques de Sussex están nuevamente en la mira. Si las primeras palabras que se han escuchado en los adelantos de las charlas que Harry tuvo con CBS y ITV han causado ya olas, ahora ha sido otro de sus proyectos los que han provocado una nueva polémica. Apenas hace unos días, se anunciaba la segunda producción de los Sussex en colaboración con Netflix. A diferencia del documental en el que ellos quisieron contar su historia, la nueva entrega se enfocaría en un grupo de personajes importantes, con Harry explicando que la iniciativa estaba inspirada en el trabajo de Nelson Mandela. Tal como sucedió el año pasado en otra polémica con Meghan, la familia del activista ha levantado la voz para mostrar su descontento con las comparaciones.

“Es como el agua y el aceite, no hay comparación. Sé que la Nelson Mandela Foundation apoyó la iniciativa, pero gente ha robado las citas del abuelo por años y han usado su legado porque saben que su nombre vende, Harry y Meghan no son diferentes a ellos”, dijo tajantemente Ndileka Mandela -nieta de Nelson Mandela- en una entrevista con The Australian que ha sido ampliamente replicada por los tabloides británicos.

“Admiro a Harry por tener la confianza de separarse de una institución tan icónica como la Familia Real. El abuelo se rebeló en contra de un matrimonio arreglado para encontrar su propio camino en la vida. Pero esto viene con un precio, entonces tú tienes que fundar tu propia vida, he hecho la paz con que la gente use el nombre del abuelo, pero es profundamente molesto y tedioso cada vez que sucede”, continuó.

Ndileka se refería aparentemente a la promoción de la serie Live To Lead, en la que los Sussex fungen como co-productores con la Nelson Mandela Foundation. En el trailer se escucha a Harry comenzar la cita del activista político: “Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de que la hemos vivido”. Con Meghan terminándola: “Es la diferencia que hemos hecho en la vida de otros lo que determinará el significado de la vida que llevamos”.

Una serie que se ha visto envuelta en polémica

Ndileka no es la primera persona que comenta sobre este proyecto, de forma muy llamativa, solamente un día después de que se anunciara, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, a través de su equipo, dio a conocer un comunicado, desmarcándose de los Sussex, al explicar que al momento de grabar su participación, éste era un proyecto de la Nelson Mandela Foundation. El comunicado leía:

“A principios de marzo del 2019, la Primera Ministra fue contactada por la Fundación Mandela para participar en un proyecto para desarrollar recursos accesibles en atributos clave de liderazgo dirigido a jóvenes aspirantes líderes alrededor del mundo, basándose en una entrevista de una hora. Originalmente, se nos informó que los comentarios serían impresos y (publicados) en libros digitales, videos cortos y audiolibros. La entrevista se realizó el 8 de noviembre del 2019. En marzo del 2020 se publicó un libro corto titulado Jacinda Ardern (I Know This to be True -sé que esto es verdad) basado en esta entrevista”.

El nuevo proyecto de los Sussex y Netflix desata su primera polémica

“Otros participantes que también tuvieron sus contribuciones basadas en sus entrevistas publicadas incluyen a la difunda jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, a la activista feminista Gloria Steinem, a la activista climática Greta Thunberg y el jugador de baloncesto Stephen Curry”.

“En marzo del 2021, la Fundación Nelson Mandela informó a la oficina de la Primera Ministra que habían conseguido un acuerdo con Netflix para publicar la serie de entrevistas, incluyendo la entrevista del 2019 con la Primera Ministra. En mayo de este año, se informó a la oficina de la Primera Ministra que el Duque y la Duquesa de Sussex presentarían la serie, enfatizando que esto fue casi dos años y medio después de que la entrevista se grabara y se aprobara el permiso de usarla a la Mandela Foundation. Toda la comunicación a lo largo de este tiempo ha sido con la fundación (no ha habido comunicación con el Duque y la Duquesa de Sussex sobre el proyecto)”.

