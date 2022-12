El adorno de Navidad que nunca verás en la decoración de los royals británicos

Esta será, sin duda, una Navidad completamente diferente para la Familia Real británica. Ante la partida de la Reina Isabel, quien encabezaba tradicionalmente todos los festejos dejando de forma religiosa Londres justo antes de la Navidad para recibir a la familia al completo en Sandringham, en donde ella permanecía hasta pasado el inicio de febrero para conmemorar la muerte de su padre y su ascensión al trono, ahora es Carlos III quien reunirá a los suyos. Según se ha informado, las tradiciones navideñas se seguirán al pie de la letra y el próximo 25 de diciembre se verá a los Windsor aparecer en el servicio religioso en la capilla de Sandringham. De hecho, mucho se ha especulado que ésta podría ser la primera ocasión en la que el Príncipe Louis acompañe a sus padres y hermanos mayores en esta cita que es por demás especial, lo que ha llenado de emoción a quienes quedaron rendidos con sus ocurrencias en el Jubileo de Platino. Con esta expectativa de por medio, alguien que vivió durante años de cerca estas fiestas con los Windsor ha revelado algunos detalles que no sabíamos de su Navidad.

Aunque es bien sabido que, incluso en las residencias en las que no pasarán las fiestas, como Windsor, son completamente decoradas de acuerdo a estas fiestas. Pero, Grant Harrold, quien fuera mayordomo de Carlos en su residencia de Highgrove entre el 2004 y 2011, reveló a The Mirror que hay un adorno tradicional que nunca se verá en ninguna de las residencias de la Familia Real en estas fechas. Aparentemente, las guirnaldas no se verán nunca en un palacio. “Todo mundo pone guirnaldas, pero si vas a una casa real, es más verde, adornos y luces, no guirnaldas”, explicó. Por supuesto, los tabloides británicos no perdieron esta oportunidad y revisaron las imágenes del tradicional arbolito tanto en Windsor, como el que se veía detrás de la Reina en su mensaje anual navideño, y en efecto, ninguna de las decoraciones incluye este elemento.

En esta misma línea, Grant recordó otro especial detalle de la monarca, “Escuché que en Sandringham, la Reina solía organizar que uno de los árboles en una de las habitaciones se dejara vacío para que los niños lo decoraran”. Sumado a esto, en otras ocasiones, se ha revelado que la familia suele intercambiar regalos que van de la broma a algo sencillo, como la mermelada que la Princesa de Gales preparó para la Reina en su primera Navidad en Sandringham.

El recuerdo siempre presente de Isabel II

Definitivamente, la ausencia de la Reina Isabel resonará fuertemente en su familia en estas fechas que siempre fueron tan especiales para ella. Muestra de esto ha sido el discurso que la Princesa de Gales realizó al presentar su concierto navideño, en el que no dejó de mencionar a la abuela de su marido. “Esta Navidad será la primera sin Su Difunta Majestad, la Reina Isabel. Su Majestad mantenía la Navidad cerca de su corazón, como un momento que reunía a la gente y nos recordaba la importancia de la fe, amistad y familia, y de mostrar empatía y compasión”, comenzó Kate.

“Este año, invitamos a cientos de individuos inspiradores al servicio. Aquellos que muestran el poder de la conectividad y los valores comunitarios, permitiéndonos continuar la tradición de Su Majestad de recordar y agradecer a aquellos que han ido más allá para apoyar a otros”, finalizó manteniendo el recuerdo de la Reina ligado al servicio navideño que ofreció por segundo año consecutivo a personas que realizaron actividades caritativas sobresalientes.

