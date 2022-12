El nuevo proyecto de los Sussex y Netflix desata su primera polémica

Si se pensaba que la publicación de los últimos tres capítulos del documental de Meghan y Harry con Netflix daría punto final a las polémicas de los Sussex hasta el lanzamiento del libro del Príncipe en enero, se estaba equivocado. Apenas hace unos días, los Sussex anunciaban una nueva producción con la plataforma de streaming, la cual parecía completamente ajena a toda dificultad que han tenido en el pasado. En esta ocasión, presentaban Líderes de Nuestro Tiempo, un proyecto en el que, como su nombre lo dice, buscan resaltar la vida de líderes de distintos ámbitos. Según su propia descripción, este proyecto se encuentra inspirado por el legado de Nelson Mandela y en esta primera entrega se han seleccionado siete personajes con vidas sobresalientes. Hasta aquí nada parecía problemático, hasta que el primer personaje ha decidido desmarcarse de los Duques.

Después de que se diera a conocer el proyecto, así como un primer trailer, la oficina de la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern -quien es uno de los siete personajes seleccionados-, ha emitido un comunicado en el que se deja claro que al momento de la realización de esta producción no estaban enterados del involucramiento de los Duques de Sussex.

El comunicado de la Primera Ministra

“A principios de marzo del 2019, la Primera Ministra fue contactada por la Fundación Mandela para participar en un proyecto para desarrollar recursos accesibles en atributos clave de liderazgo dirigido a jóvenes aspirantes líderes alrededor del mundo, basándose en una entrevista de una hora. Originalmente, se nos informó que los comentarios serían impresos y (publicados) en libros digitales, videos cortos y audio libros. La entrevista se realizó el 8 de noviembre del 2019. En marzo del 2020 se publicó un libro corto titulo Jacinda Ardern (I Know This to be True -sé que esto es verdad) basado en esta entrevista”.

“Otros participantes que también tuvieron sus contribuciones basadas en sus entrevistas publicadas incluyen a la difunda jueza de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, a la activista feminista Gloria Steinem, a la activista climática Greta Thunberg y el jugador de baloncesto Stephen Curry”.

“En marzo del 2021, la Fundación Nelson Mandela informó a la oficina de la Primera Ministra que habían conseguido un acuerdo con Netflix para publicar la serie de entrevistas, incluyendo la entrevista del 2019 con la Primera Ministra. En mayo de este año, se informó a la oficina de la Primera Ministra que el Duque y la Duquesa de Sussex presentarían la serie, enfatizando que esto fue casi dos años y medio después de que la entrevista se grabara y se aprobara el permiso de usarla a la Mandela Foundation. Toda la comunicación a lo largo de este tiempo ha sido con la fundación (no ha habido comunicación con el Duque y la Duquesa de Sussex sobre el proyecto)”.

¿Qué significa este mensaje?

Por supuesto, no ha pasado desapercibido que ante los cuestionamientos, la oficina de la Primera Ministra haya querido explicar esta situación. Este mensaje ha enfatizado también que el proyecto se desarrolló mucho antes de que se contara con el involucramiento de los Sussex, quienes parece, han sido los últimos en incorporarse a la situación.

También ha llamado la atención que una de las mandatarias del Commonwealth decidiera hacer este mensaje público, dejando claro que su participación en el proyecto se dio ante la invitación de la Fundación Nelson Mandela.

