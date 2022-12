Quién es Ollie Plunkett, el caballerizo de la Reina Camilla que ha conquistado las redes

No fue hace mucho que el Mayor Jonathan Thompson, el caballerizo mayor del Carlos III, acaparó los reflectores mientras acompañaba cabalmente al monarca en sus primeros compromisos como líder de la Casa Real británica luego del fallecimiento de Isabel II. Aunque el militar ya trabajaba para la corona como uno de los guardaespaldas de mayor rango de la Reina, fueron aquellas breves apariciones al lado del recién nombrado soberano del Reino Unido las que catapultaron su popularidad en las redes sociales donde por varias semanas no dejaron de circular fotos de él con su uniforme del Regimiento Real de Escocia. Sin embargo, el gallardo Mayor ‘Johnny’, como es conocido entre sus amigos más cercanos, parece haber quedado en un segundo plano cuando las cámaras captaron al capitán Ollie Plunkett, quien está al servicio de la Reina consorte Camilla.

Fue en el concierto de villancicos, celebrado el pasado jueves en la Abadía de Westminster, que Plunkett se volvió el centro de atención del público. El nuevo caballerizo de la esposa de Carlos III se encargó de escoltar a algunos de los 1800 invitados, entre los que se encontraban los miembros de la Familia Real, que acudieron a disfrutar del especial evento que organizó Kate, la princesa de Gales, quien a lo largo de la velada tuvo la oportunidad de demostrar su talento para tocar el piano.

En cuanto las fotos de Plunkett se hicieron virales no tardó en surgir una pequeña legión de fans que ansiaba conocer más de él. Pronto se dio a conocer que el oficial del cuerpo de The Rifles tiene 28 años de edad y es pariente del noveno Lord Plunkett. A diferencia del Mayor Johnny, el simpático coronel en jefe no está casado, un detalle que, por supuesto, sus admiradoras no han dejado pasar por alto. Antes de ser ascendido a uno de los puestos militares de mayor alto rango, Plunkett se embarcó en un osado y extenuante viaje en motocicleta.

En solitario, atravesó de punta a punta el continente americano, desde el sur hasta el norte, pues inició su travesía en Argentina y concluyó en Alaska, cubriendo en total de 24 mil 500 millas, pero la experiencia no era el objetivo principal de su aventura sino una causa benéfica, ya que al final de su expedición recaudó 100 mil euros, aproximadamente 2 millones de pesos, para los soldados heridos. Durante su recorrido vivió algunas situaciones adversas que pusieron en riesgo su vida: “Sobrevivió a un desprendimiento de rocas”, contó una fuente al medio Daily Mail.

Plunkett fue el encargado de acompañar hasta sus asientos a varios de los invitados de honor, tales como la hermana de Kate, Pippa Middleton, que llegó junto a sus papás, Michael y Caro Middleton, y su esposo James Matthews. El militar también ayudó a encontrar su lugar al príncipe Ricardo, duque de Gloucester y primo de la difunta reina Isabel.

A finales de noviembre, Plunkett se unió a la Corte de la Reina Consorte como su primer ayudante. Para la elección de su personal, Camilla rompió con una tradición centenaria al decidir que no tendría damas de honor sino seis acompañantes oficiales que forman parte de su círculo de confianza. Ellas son: Jane von Westenholz, Lady Katharine Brooke, la baronesa Carlyn Chisholm, Lady Sarah Keswick, Sara Troughton y Fiona, la marquesa de Lansdowne -una reconocida diseñadora de interiores-.

Fue una celebración prenavideña muy emotiva, puesto que este año estuvo dedicado a la Reina Isabel -fallecida el pasado 8 de septiembre-. En honor a su memoria, el príncipe William compartió un mensaje de unión y recitó un fragmento del discurso que pronunció su abuela en el 2012: “En Navidad siempre me sorprende cómo el espíritu de unión se encuentra también en el corazón de la historia navideña. A una madre joven y un padre obediente con su bebé se unieron pastores pobres y visitantes de lejos. Vinieron con sus regalos para adorar al niño Jesús”.

