Harry y Meghan dejan claro que la privacidad no tuvo que ver con su partida

El estreno de los primeros tres capítulos del documental que han hecho Harry y Meghan con Netflix ha llegado en medio de gran expectativa, pero no sin su respectiva dosis de polémica. Si bien, lo que se ha presentado en la pantalla no ha sido el explosivo bombazo que se esperaba después de la entrevista de la pareja con Oprah, no ha faltado quien ha tenido que desmentir alguno de los puntos comentados en la serie -desde el Palacio, negando que se les haya buscado para dar su punto de vista, hasta la periodista que los entrevistó por su compromiso-. Entre estas reacciones, también se han dado los comentarios virales que cuestionaban por qué la pareja que supuestamente había solicitado proteger su privacidad había abierto las puertas de su intimidad. Ante esto, una vocera de los Sussex ha tomado la palabra y ha dejado claro que ellos no buscaban privacidad con su partida de Reino Unido.

A través de un comunicado compartido con The New York Times, su vocera, Ashley Hansen, ha establecido: “Su comunicado anunciando su decisión de retirarse no menciona nada de privacidad y reitera su deseo de continuar con sus roles y deberes públicos. Cualquier sugerencia diferente habla de un punto clave de esta serie. Han elegido compartir su historia, en sus términos, y aún así los tabloides han creado una falsa narrativa completamente diferente que permea en la cobertura de prensa y la opinión pública. Los hechos están enfrente de ellos”.

¿Qué decía específicamente el comunicado de los Sussex?

Ha de recordarse que fue de forma inesperada para el público, que de un momento a otro en su cuenta de Instagram y en su sitio web, Harry y Meghan compartieron un comunicado en el que anunciaban su retiro de sus posiciones senior en la Familia Real británica. ¿Qué decía específicamente el mensaje que dio la vuelta al mundo?

“Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos decidido hacer una transición este año comenzando a crear un progresivo nuevo rol dentro de la institución. Pretendemos dejar de ser miembros ‘senior’ de la Familia Real y trabajar en convertirnos financieramente independientes, mientras continuamos apoyando enteramente a Su Majestad, la Reina. Es con su aliento, particularmente en los últimos años, que nos sentimos preparados para hacer este ajuste. Ahora planeamos balancear nuestro tiempo entre Reino Unido y Norteamérica, continuando honrando nuestro deber con la Reina, el Commonwealth y nuestros patronatos”.

“El balance geográfico nos permitirá criar a nuestro hijo con una apreciación por la tradición real en la que nació, mientras que también proveemos a nuestra familia de el espacio para concentrarse en el próximo capítulo, incluyendo el lanzamiento de nuestra nueva entidad caritativa. Esperamos compartir todos los detalles de este emocionante nuevo paso en su momento, mientras continuamos colaborando con Su Majestad la Reina, el Príncipe de Gales, el Duque de Cambridge y todas las partes relevantes. Hasta entonces, por favor acepten nuestros más profundos agradecimientos por su continuo apoyo”.

Como es sabido, este mensaje se dio antes de que se tuviera que llevar a cabo la cumbre de Sandringham, en la que la Reina dejó claro que la pareja no podía mantener sus patronatos y posiciones sin tener una labor activa dentro de la organización, decidiéndose que en marzo del 2020 dejaran por completo su colaboración oficial con la Familia Real. A continuación, el mensaje que se compartió en ese momento por parte del Palacio de Buckingham a nombre de la Reina Isabel.

“Después de muchos meses de conversaciones y más recientemente discusiones, estoy complacida de que juntos hemos encontrado una forma constructiva y solidaria en adelante para mi nieto y su familia. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia. Reconozco los retos que han experimentado como resultado de un intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente. Quiero agradecerles por su dedicado trabajo alrededor del país, el Commonwealth y más allá, y estoy particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido rápidamente en una más de la familia. Es el deseo de toda mi familia que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una nueva vida feliz y pacífica”.

