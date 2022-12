Fuentes del Palacio niegan lo dicho en el documental de Harry y Meghan

En medio de mucha expectativa se han estrenado los primeros tres capítulos del documental de Meghan y Harry. Sorprendentemente, a pesar de que había mucha especulación sobre lo que sucedería en esta producción, la realidad es que en estos tres capítulos las grandes revelaciones no van de la mano con lo sucedido por su partida, sino que lo que más ha llamado la atención han sido algunos detalles íntimos de la vida familiar de la pareja, desde cómo se conocieron hasta algunas apariciones espontáneas de sus hijos con todo y el debut frente el micrófono de Doria Ragland, madre de la Duquesa. Ante la falta de grandes bombazos de información, no se esperaba que el Palacio tuviera una respuesta, como sucedió tras la publicación de la entrevista de la pareja con Oprah; pero esto se ha dado por otra razón de forma no oficial. Aparentemente, aunque en el documental se asegura que se buscó a personas del Palacio para ser entrevistadas y que la propuesta fue declinada, fuentes cercanas a las oficinas reales aseguran que nunca llegó dicha propuesta.

Al inicio de primer episodio, sobre una pantalla en negro con letras en blanco, se lee sobriamente: “Miembros de la Familia Real declinaron comentar sobre el contenido de esta serie”, además se apuntaba a que la filmación concluyó en agosto del 2022, un mes antes de fallecimiento de la Reina. A pesar de esto, fuentes cercanas al Palacio apuntan a que este no fue el caso, ni el Palacio de Buckingham, ni el Palacio de Kensington, y tampoco los miembros de la Familia Real fueron contactados para hacer sus comentarios.

De acuerdo con People, otra fuente ha agregado que alguien en el Palacio de Kensington recibió un correo de una compañía de producción desconocida desde una dirección de correo electrónico no identificable y que cuando intentaron contactar a Archewell y Netflix para verificar su legitimidad, no recibieron ninguna respuesta. Aparentemente, estos reportes también apuntan a que el correo no trataba sobre esta serie directamente.

Aunque esto no haya pasado, no se espera que el Palacio haga ningún tipo de declaración formal sobre la producción.

Los puntos que se tocan en estos primeros capítulos

Tras el lanzamiento de esta producción, Harry y Meghan han declarado a través de un comunicado: “Estamos agradecidos de haber podido compartir nuestra historia de amor a través de un equipo creativo tan estimado y con el alcance global de Netflix. Esperamos que ayude a otros a sanar y a sentirse inspirados”.

A pesar de que se esperaba que una vez más se diera una serie de fuertes declaraciones, la realidad es que en estos capítulos se abre más la puerta a ciertos aspectos de la intimidad de los Sussex. Desde cómo Harry y Meghan se conocieron después de que el Príncipe vio una foto de la actriz en su feed de Instagram y contactó a la persona que la publicó para que se la presentara, hasta su opinión sobre aquella entrevista que dieron sobre su compromiso -la cual ha sido rebatida ya por la periodista que la realizó-.

Una vez más, Harry explica que sentía que tenía que proteger a su esposa, a quien compara constantemente con la Princesa Diana. El Príncipe también admite que no tiene muchos recuerdos de su infancia con su madre, pero que fue muy difícil para él el divorcio de sus padres.

No todo son malos momentos, Meghan recordó lo especial que fue la primera Navidad que pasó con los Windsor en Sandringham y también compartieron algunas imágenes del Halloween que pasaron con la Princesa Eugenia y su esposo, Jack, en el 2

