La tierna cita de Kate y William tras su viaje a Estados Unidos

El esperado regreso de los Príncipes de Gales a Estados Unidos se dio de una forma muy diferente a la que se anticipaba. La turbulencia se dio desde el vuelo camino a Boston, cuando en Reino Unido se desataba una fuerte polémica ante los comentarios de una de las colaboradoras honorarias del Palacio de Buckingham, quien a final de cuentas fue destituida inmediatamente de su puesto por sus comentarios. Esta no era la única polémica que robaba la atención a la causa detrás de este viaje, coincidiendo con su visita a Estados Unidos, se daba el lanzamiento del primer trailer del documental que han realizado Harry y Meghan con Netflix. Con la marea en contra, el Príncipe William y su esposa Kate decidieron no dejar que nada los turbara y cumplir con sus compromisos cabalmente. Una vez con la agenda completa, los Gales volvieron a casa, pero no a descansar, sino a cumplir con una tierna cita con sus tres pequeños hijos, George, Charlotte y Louis.

Según The Sunday Times, Kate y William llegaron directamente a asistir a la feria navideña del colegio de sus hijos. El reporte apunta a que esta es una actividad de recaudación de fondos que Lambrook, la nueva escuela de los Principitos, realiza con el apoyo de padres y alumnos. Después de tres días de agitada agenda para los Príncipes, el sábado por la mañana, la pareja tuvo que cumplir con esta obligación familiar y lo hicieron con enormes sonrisas para acompañar a sus hijos. Lejos del glamour que vivieron una noche antes, se sabe que éste fue un evento relajado y de lo más sencillo, mostrando la faceta lejos de los reflectores de los Gales.

En definitiva, esta era una ocasión especial para el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, pues es la primera vez en la que participan en esta actividad, después de haberse incorporado a Lambrook apenas en septiembre pasado, cuando se mudaron de Londres a Windsor. Ha de recordarse que esta es la primera ocasión en la que los tres hermanitos asisten a la misma escuela, pues por su diferencia de edades, antes de esto, solamente George y Charlotte iban a la misma institución, mientras que Louis acudía a una guardería local. Su ingreso al nuevo colegio no fue uno sencillo, pues el mismo día de su primer día de clases, se dio el lamentable fallecimiento de la Reina Isabel, desatando un par de vertiginosas semanas, en las que George y Charlotte tomaron un papel principal para rendir homenaje a su bisabuela.

La actitud de los Gales ante la adversidad

A pesar de que el viaje de los Príncipes de Gales a Estados Unidos estaba notificado desde hace un tiempo, nadie esperaba que se diera en el contexto que sucedió. Dejando la polémica de lado, William y Kate decidieron enfocarse plenamente en sus compromisos previos a la entrega del Earthshot Prize, que era el motivo principal de su viaje a Estados Unidos por primera vez desde hace ocho años. Siguiendo los pasos de la Reina Isabel con su clásico ‘never complain, never explain’, la pareja no hizo referencia en ningún momento ni a lo sucedido en el Palacio de Buckingham, ni a los avances que se han dado del documental de los Sussex, a pesar de que en imágenes vistas, se ha sabido que Kate se ve representada en algunos fragmentos.

Será esta semana cuando se estrene el comentado documental y del otro lado del océano se habla de que la Familia Real seguirá su agenda de forma habitual y según lo que ha pasado en ocasiones anteriores, no se espera que haya una reacción a menos de que haya algún punto que abordar directamente, como sucedió en la entrevista de Meghan y Harry con Oprah, cuando el Palacio emitió un comunicado a nombre de la Reina.

