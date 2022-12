Los tres looks de Kate Middleton en sus primeras horas en Boston La Duquesa de Cambridge ha partido plaza con los atuendos que ha utilizado en sus primeras apariciones públicas en Estados Unidos

A dos meses del sensible fallecimiento de la Reina Isabel II, el Príncipe William y su esposa, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, realizan su primer viaje oficial tras su partida. Esta visita tiene un significado muy especial pues, además de ser su primer compromiso en el extranjero tras la muerte de la Soberana, la pareja tenía más de 8 años de no pisar Estados Unidos, por esta razón, desde su arribo a Boston, esta tarde, han sido una sensación. Como era de esperarse, desde su llegada a la capital de Massachusetts, la prensa ha estado muy al pendiente del estilo de la Duquesa de Cambridge quien descendió del avión con un look azul marino que hizo juego con el atuendo de su esposo.

Para su retorno a Estados Unidos, Kate Middleton eligió como primer look un sobrio traje azul marino de pantalones pitillo de Alexander McQueen, una de las firmas preferidas de la Duquesa de Cambridge. Para hacerle frente a las bajas temperaturas, Kate llevó unas medias que combinó con tacones a juego con el traje. Para complementar este outfit con el que llegó incorporó unos aretes de zafiro y diamantes que forman parte de la colección de la Princesa Diana. Como suele ocurrir en las giras oficiales, este fue solo el inicio de la pasarela, pues en esta jornada se dejó ver con tres atuendos distintos, ya que para cumplir con su primer compromiso en Boston mostró su elegante estilo con un vestido.

Tras su llegada, los Duques participaron en el encendido del ayuntamiento de Boston, un acto que marca el inicio de los festejos de los Earthshot Prize Awards, gala que se realizará el próximo viernes y en la que ellos serán los invitados estrellas. Para esta segunda aparición pública Kate lució un elegante vestido invernal de tartán firmado por Burberry, para la primera parte del evento, que fue al aire libre, la Duquesa utilizó un abrigo verde de McQueen. Para complementar este outfit, la esposa del Príncipe William llevó un bolso del mismo tono que su abrigo de Mulberry, además, también se cambió los pendientes por unos de nudo barroco de la marca Shyla. Como hizo con su primer look, para este segundo atuendo también usó unos tacones de terciopelo en color verde que hicieron juego con el resto de su vestimenta, como siempre, la sonrisa de Kate se convirtió en su “accesorio” más llamativo.

Para este viaje a Estados Unidos, Kate Middleton llevó una maleta repleta de atinados atuendos para todo tipo de ocasión, pues mientras los expertos en moda esperan el look de gala que lucirá el viernes, la Duquesa ha partido plaza en sus primeras horas en Boston pues, en medio día de actividades, se ha cambiado en tres ocasiones, ya que, después de la ceremonia del encendido, acto con el que comienza la cuenta regresiva para la segunda edición de esta entrega de premios que reconoce a personalidades que están colaborando con iniciativas para proteger el planeta, la pareja real disfrutó de un partido de baloncesto para apoyar al equipo local.

El look de Kate para el básquetbol

Para cerrar su primera jornada en Boston, Kate Middleton y el Príncipe William disfrutaron desde la primera fila del partido de los Celtics, una cita para la que la Duquesa se cambió por tercera ocasión. Para este compromiso, el más casual de su agenda, Kate utilizó una chaqueta vintage de Chanel de tweed en tono azul cobalto que combinó con pantalones pitillo negros que usó con tacones del mismo tono. Durante el encuentro, los Duques de Cambridge se mostraron muy divertidos y atentos a las jugadas del equipo de Boston donde la pareja será la sensación hasta el próximo viernes que brillen en este compromiso que los llevó de vuelta a Estados Unidos.