En medio de la tempestad, Kate y William han aterrizado en Boston

El día llegó, en medio de una enorme expectativa los Príncipes de Gales han viajado a Estados Unidos para comenzar una breve gira de tres días con motivo de los Earthshot Prize Awards que se llevarán a cabo en Boston este viernes. El regreso de Kate y William a Estados Unidos después de 8 años de ausencia en aquel país se da con el apoyo de personalidades como Caroline Kennedy y John Kerry, además de celebridades como Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding, Rami Malek y demás actores que participarán en la esperada entrega de premios, en la que el Príncipe ha colaborado con la John F. Kennedy Library Foundation. Lo que nadie esperaba es que el aterrizaje de los Gales se daría en medio de una tempestad y es que justo en el día en el que se tenía planeado su gran regreso a Estados Unidos, se han dado todos los contratiempos que pudieron haber pasado.

Sonrientes y en sus versiones más ejecutivas, los Príncipes llegaron al Logan International Airport de Boston, en donde fueron recibidos por el gobernador de Massachusetts, para la que será su primera visita oficial desde la partida de la Reina Isabel, cuando recibieron sus nuevas posiciones como Príncipes de Gales. La pareja se mostró ajena a las situaciones que envolvían este viaje. “Catherine y yo estamos encantados de regresar a Estados Unidos y estamos extremadamente agradecidos con el Gobernador Baker y la primera dama de Massachusetts por su cálida bienvenida a Boston”, dijo el Príncipe a su llegada.

Dejando claro que el recuerdo de la Reina Isabel sigue presente, William quiso hacer un guiño a su memoria, diciendo: “En este primer viaje al extranjero desde la muerte de mi abuela, me gustaría agradecer a la gente de Massachusetts y particularmente de Boston por los muchos tributos que le rindieron a la difunta Reina. Ella recordaba su visita del bicentenario en 1976 con gran cariño. Mi abuela era una de las optimistas en la vida. Y yo también. Es por eso que lancé el año pasado el Earthshot Prize con la ambición de creart una plataforma verdaderamente global para inspirar esperanza y optimismo urgente mientras buscamos salvar el futuro de nuestro planeta. A la gente de Boston, gracias. Estoy tan agradecido con ustedes por permitirnos celebrar por segundo año el Earthshot Prize en su gran ciudad. Catherine y yo no podemos esperar a conocer a muchos de ustedes en los próximos días”.

Dejando que la causa hablara por ellos, en esta ocasión Kate recurrió a una de sus combinaciones más profesionales que iba coordinada perfectamente a juego con el look del Príncipe William. Se le vio llevando un sobrio traje azul marino de pantalones pitillo de la firma británica Alexander McQueen que combinó con un sencillo traje en el mismo color, medias para protegerse de las bajas temperaturas, y zapatos de tacón. El toque final lo dieron los aretes de zafiro y diamantes que fueron parte de la colección de la Princesa Diana.

La llegada en medio de la tempestad

En una desafortunada coincidencia, no solamente el Palacio de Buckingham se vio envuelto en la polémica ante una serie de desafortunados comentarios que concluyeron con la rápida decisión de la destitución de Lady Susan Hussey, quien fuera dama de compañía de la Reina Isabel, sino que también se dio el mismo día de la publicación tanto de un video de los Sussex promoviendo sus Invictus Games, como la liberación de las fotografías de Meghan Markle durante su participación en un foro público. Como es sabido, dentro de la Casa Real, se cuida el que las fechas de trabajo no coincidan entre los miembros activos de la familia, para no robar atención de sus respectivas causas, pero con la partida de los Sussex, esto ya no aplica a su calendario público.

A pesar de que el Príncipe William se encontraba volando cuando se dio la polémica por la desatinada situación durante una recepción en el Palacio de Buckingham, un vocero del Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que establecía: “El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad, estos comentarios son inaceptables y es correcto que el individuo involucrado haya dejado su puesto”.

