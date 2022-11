Meghan termina su podcast, pero ¿habrá segunda temporada?

Después de más de un año de que se diera el anuncio del contrato que los Duques de Sussex habían firmado con Spotify, Meghan Markle estrenó su podcast, Archetypes, un espacio en el que con distintos invitados abordó temas que considera importantes para derribar etiquetas que se han establecido a lo largo del tiempo. En medio de la transmisión de estos episodios, se tuvo que hacer una pausa ante el fallecimiento de la Reina Isabel, guardando el luto que llevó la Familia Real al completo, para retomar con su difusión semanas después e ir dejando ver capítulo a capítulo un poco más de lo que piensa la Duquesa en primera persona. Es así como se ha llegado al último episodio, buscando romper con lo que se había hecho en las entregas previas, en esta ocasión los invitados fueron tres caballeros, buscando dar voz a los hombres en este espacio, tal como sugirió el Príncipe Harry a su esposa -según ella misma reveló-. Pero en medio de todo esto queda una pregunta en el aire, ¿habrá una segunda temporada?

De forma significativa, Meghan terminó este último episodio de la primera temporada de Archetypes con una frase del poeta griego Dinos Christianopoulos que ha resonado sobre sus detractores, “¿Qué no hiciste para enterrarme? Pero olvidaste que era una semilla”. Con estas palabras, la Duquesa dio por terminada la producción que culminó el multimillonario contrato que la pareja firmó con Spotify, pero ha quedado en el aire si será la única entrega que se realizará de Archetypes o si se puede esperar una segunda temporada. También queda en el aire la pregunta sobre una nueva producción que pueda integrarse a este tipo de proyectos, sobre todo por la frase final de Meghan en este episodio: “En este punto mi amigo, sigue creciendo y te veré del otro lado. Como siempre, soy Meghan”.

¿Se animaría a aparecer en un reality show?

Que si no se sabe que pasará con la relación que tienen los Sussex con Spotify, hay otra gran plataforma que podría estrenar antes de lo pensado su proyecto con Harry y Meghan. Dentro de la conversación con Andy Cohen, uno de los invitados en este último capítulo, surgió el tema de los reality shows lo que dio una pista sobre lo que se verá en el programa que se dice los Sussex estrenarán a principios de diciembre en Netflix. De forma curiosa, Andy parecía no recordar haber conocido a Meghan antes de su boda, dejando a Duquesa explicarle que incluso intentó asistir a su programa sin éxito.

Una vez pasado el momento, se tocó el tema de Real Housewives, la franquicia de reality shows detrás de la que está Andy, quien preguntó: “Supongo que la pregunta del millón es si sigues viendo Housewives. Esto es lo que nos estamos muriendo por saber”. Meghan, de forma diplomática respondió: “Bueno, te voy a decir la verdad. Dejé de ver Housewives cuando mi vida tuvo su propio nivel de drama”.

En algún punto, mientras Andy y Meghan bromeaban, ella dijo, “O sea que, ¿en verdad esta es mi audición para Real Housewives en Montecino?”. Sin perder la oportunidad, Andy respondió: “Tú no tienes que hacer audición. Construiremos el show alrededor de ti”. Pero dejando ver que ese no es su camino a seguir, Meghan respondió riendo: “No va a haber ningún reality show”. Con estas palabras, queda claro que la producción con Netflix, que ha sido descrita como docuserie no tendrá los tintes de reality show que tanto se han comentado.

¿Será esta la fecha de estreno de la producción de Harry y Meghan con Netflix?

La sugerencia de Harry

Sobre la inclusión de personajes masculinos en el último episodio -además de Andy estuvieron Trevor Noah y Judd Apatow, Meghan explicó cómo es que se tomó esta decisión: “Si han escuchado los últimos 11 episodios, puede que se hayan dado cuenta de que no han oído muchas voces de hombres. De hecho, hasta ahora, fuera de una breve aparición de mi esposo en el primer episodio, este show ha presentado exclusivamente voces de mujeres. Y eso fue por diseño. Era importante para nosotros que las mujeres tuvieran un espacio en donde compartir sus auténticas y complicadas, complejas y dinámicas experiencias. Que fueran escuchadas y entendidas. Pero a lo largo de proceso, también se me ocurrió -ha de decirse, que a sugerencia de mi esposo-, que si en verdad queríamos cambiar cómo pensamos sobre géneros y las etiquetas limitantes que separan a la gente, entonces teníamos que extender la conversación y teníamos que incluir activamente a los hombres en la conversación y, definitivamente, en el esfuerzo”.

