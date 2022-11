El detalle de los aretes de Kate que no ha pasado desapercibido Las joyas que pertenecieron a Diana de Gales han hecho un par de apariciones en las últimas semanas

El regreso de los banquetes de Estado en el Palacio de Buckingham ha sido todo un suceso, con las miradas puestas en la visita del mandatario de Sudáfrica en medio del comienzo de una nueva etapa en la Familia Real británica con Carlos III a la cabeza. Por supuesto, la imagen más esperada era la de la Princesa de Gales luciendo tiara por primera vez en su nueva posición, y Kate no decepcionó, destellando en un elegante diseño de Jenny Packham que acaparó todas las miradas y que hacía que la Lover’s Knot Tiara brillara en su máxima expresión. Que si la tiara era la joya que llamaba la atención, Kate decidió combinarla con un conocido juego de aretes que heredó de su suegra, Diana de Gales, quien antes que ella llevó el título que ahora ostenta y a quien a menudo hace algunos guiños a través de su imagen. De primer momento, la imagen viral era precisamente la de Kate luciendo la tiara que le hemos visto en distintas ocasiones desde el 2015, pero rápidamente hubo un detalle que se volvió fuertemente comentado en redes sociales y que tiene que ver con los elegantes pendientes que lucía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate rescata el histórico broche 'Príncipe de Gales' con un look burdeos de tocado y lazo

El lujosísimo regalo que Kate ha lucido por primera vez

Por segunda vez en las últimas semanas, se vio a Kate llevando los aretes de herraduras con perlas colgantes unidas a través de diamantes en forma de laurel de la Princesa Diana. Las exquisitas joyas son completamente identificables, no solamente por la figura que llevan, sino también por su gran tamaño, por lo que suelen reservarse para ocasiones especiales. Curiosamente, la esposa del Príncipe William, los lució hace unos días durante el servicio de Remembrance Day y unas semanas antes, se le había visto con ellos en la recepción que se realizó en el Palacio de Buckingham como parte de los funerales de la Reina Isabel. En ambas ocasiones, la Princesa de Gales los lució como Diana, con la herradura viendo hacia afuera, lo que da una perspectiva más amplia de los pendientes.

Lo que llamó la atención de los seguidores de su estilo fue que, en el banquete de Estado de hace unos días, Kate los llevó con la herradura hacia adentro. La pregunta entre los usuarios de redes sociales era de si había habido una equivocación al momento de colocarlos, pero, la realidad es que todo apunta a que los aretes pueden usarse en ambas direcciones, simplemente con cambiar de oreja, aunque hasta ahora no se les había visto en ese sentido.

VER GALERÍA

En el primer Remembrance Day sin la Reina, Kate le rinde un especial homenaje

El look de impacto de Kate

Como se puede ver ante este cuestionamiento, cada detalle del look de la Princesa fue ampliamente analizado y no era para menos, son pocas las veces en las que se puede a ver en un estilismo como éste y no ha decepcionado. Para su quinta cena de Estado, Kate lució un estiloso diseño de Jenny Packham con mangas a modo de capa y detalles bordados sobre los hombros en contraste con la tela en blanco. Se trata del modelo Elspeth de la colección Bridal 2023 de la firma y tiene un precio de $98,352 pesos mexicanos, aunque la Princesa lo alteró para que la apertura de la espalda quedara completamente cubierta.

A juego con la Lover’s Knot Tiara -que originalmente perteneció a la Reina Mary, abuela de Isabel II-, la Princesa llevó los aretes de Diana, una pulsera de cuatro hileras de perlas de la Reina, así como el broche estilo art deco que estrenó en el servicio del Remembrance Day y que se especula ha sido un regalo por su cumpleaños 40. En cuanto a condecoraciones, se vio a Kate llevando la Royal Victorian Order, así como la Maltese Cross y la Royal Family Order de la Reina Isabel.

Como complementos, Kate llevó su clutch blanco de satín de Alexander McQueen y los zapatos modelo Rania 105 de Gianvito Rossi, ambas piezas han sido parte de su clóset desde hace algunos años y hacen su aparición en los eventos de gala.

VER GALERÍA