¿Será esta la fecha de estreno de la producción de Harry y Meghan con Netflix?

En medio de gran expectativa, los Duques de Sussex están por estrenar dos esperados proyectos, Spare, el libro de memorias del Príncipe Harry, y una docuserie con Netflix de la cual no se conocen muchos datos, pero sobre la que los rumores no han faltado. Con estos estrenos, los Sussex estarían cumpliendo con los tres famosos contratos que firmaron tras su partida de Reino Unido -Spotify, a través del podcast de Meghan, Netflix, con la docuserie y Penguin Random House, con las memorias de Harry-, pero mientras que en cuanto al libro hay mucha información, fecha de estreno y hasta imagen, de la docuserie poco se sabe y no fue sino hasta hace unas semanas que Meghan se refirió a ella en una entrevista. Es por esto que ha sorprendido que Omid Scobie, autor de Finding Freedom y periodista que se ha vinculado con el equipo cercano a la Duquesa, comentara en su columna de Yahoo que el estreno se daría antes del lanzamiento de Spare, específicamente, un mes antes. Ahora ha sido Page Six, quien ha revelado una fecha, mientras que Netflix no se ha pronunciado al respecto. ¿Lo que llama la atención? Que el estreno sería mucho antes de lo que piensas.

Mientras que Spare tiene como firme fecha de publicación el 10 de enero del 2023, el tabloide estadounidense ha apuntado a que la docuserie de los Sussex en colaboración con Netflix se estrenaría el próximo jueves 8 de diciembre, lo que cumpliría con lo publicado por Scobie, pero queda en duda porque de momento en el sitio de Netflix no hay ninguna nota o anuncio que se refiera a esta producción.

En la misma información, Page Six cuenta que originalmente la docuserie se llamaba Chapters, pero que a final de cuentas, la pareja cambió de opinión y recibió otro título. También apunta a que tratará sobre la ‘historia de amor’ de la pareja, aunque llama la atención que dentro de lo que se sabe que se filmó -específicamente en Nueva York y en los Países Bajos-, pareciera que está enfocada en su labor fuera de la Casa Real.

¿Qué ha dicho Meghan sobre la producción?

Fue en octubre pasado que, durante una charla con Variety, Meghan se refirió por primera vez de forma pública a este proyecto del que mucho se ha hablado desde que se firmó aquel comentado contrato, “Es lindo el poder confiarle a alguien tu historia, una directora experta de quien admiro desde hace mucho su trabajo, incluso si significa que no vaya a ser de la manera en la que tú la habrías contado. Pero por eso es que no la estamos contando nosotros. Estamos confiando nuestra historia a alguien más, y eso significa que se verá a través de su lente”. Con esa advertencia, de que no se tratará de su propia visión de los hechos, continuó: “Es interesante. Mi marido nunca ha trabajado en la industria. Para mí, al haber trabajado en Suits, es tan maravilloso estar rodeada de tanta energía creativa y ver cómo la gente trabaja junta y comparte sus propios puntos de vista. Eso ha sido muy divertido”.

Los rumores sobre las diferencias con las directoras

Hace apenas unos días, corrieron los rumores de que los Sussex habían tenido diferencias creativas con su primera directora, quien habría renunciado al proyecto, siendo sustituida. De acuerdo con el New York Times, originalmente Garrett Bradley había sido confiada con este proyecto después del premiado trabajo que hizo con el documental de Naomi Osaka, pero después de algunas diferencias con los protagonistas, decidió renunciar y en su lugar llegó Liz Garbus. Curiosamente, la publicación apuntaba que aunque también hubo algunas diferencias con la nueva directora, ella sí finalizó el proyecto.

