La directora original de la serie de Harry y Meghan con Netflix renunció por ‘diferencias creativas’

Si hay algo que no falta alrededor de los Duques de Sussex, eso son los rumores. En las últimas semanas se han hecho más insistentes los comentarios de que la docuserie del Príncipe Harry y Meghan Markle se estrenará antes de que acabe el año. Si después de los funerales de la Reina Isabel se hablaba de hasta una posible cancelación del proyecto, todo parece indicar que las especulaciones eran falsas y que su lanzamiento será antes de lo pensado. Las primeras dudas comenzaron cuando Omid Scobie, autor de Finding Freedom y periodista que se ha ligado al frente de defensa de Meghan, escribía en su columna de Yahoo que el estreno se daría un mes antes del lanzamiento de The Spare, el libro de Harry. Considerando que la publicación se dará en los primeros días de enero, se esperaría que la docuserie apareciera en diciembre. Con esto en mente, se han ido desvelando nuevos asuntos sobre la producción y ahora es la renuncia de la directora original del proyecto la que ha acaparado los titulares.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Qué hacía Harry en solitario en Hawái?

El consejo que una mujer muy influyente dio a Meghan antes de su boda con Harry

Según The New York Times, los Duques de Sussex buscaron para esta producción a Garrett Bradley, quien estuvo a cargo del documental de Netflix Naomi Osaka, contando la vida de la estrella del tenis -proyecto que le ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Sundance-. En su momento, se supo que fue la plataforma de streaming la que buscó a la directora para el proyecto con la atleta, y no se sabe si en este caso se dio un acercamiento similar. Pero, lo que revela la publicación estadounidense es que, debido a diferencias creativas, ella decidió renunciar y no continuar con la esperada producción. “Hubo algunos momentos difíciles entre ellos, y Garrett dejó el proyecto. La propia compañía de producción de Harry y Meghan capturó tanto material como pudo antes de que contrataran a Liz Garbus”, ha dicho una fuente cercana al NYT.

La publicación apunta a que ésta sería la razón por la que los Sussex fueron vistos con dos equipos distintos de grabación durante los dos viajes que realizaron a Nueva York el año pasado, contando con su nueva directora en el segundo -que se dio, precisamente a principios de noviembre del 2021-.

La polémica no termina ahí, pues el New York Times también apunta a algunos desencuentros entre Garbus y los Sussex sobre el contenido de la serie, ya que tal como se había rumorado algunas semanas, la pareja habría querido que se realizara una mayor edición. De la mano de estos rumores, viene el que sonaba al regreso de Reino Unido de la pareja, con una petición de retrasar el estreno hasta el próximo año, pero Netflix se habría negado.

VER GALERÍA

Como pocas veces, Meghan habla de su faceta como mamá de Archie y Lilibet

¿Llegará en diciembre?

De momento, la gran pregunta es si el estreno llegará en diciembre, con importantes publicaciones negando la posibilidad, mientras que otras de mismo nivel aseguran que nada detendrá el lanzamiento en la fecha que se tiene estipulada -la cual nadie conoce-.

Según Deadline, la fecha de estreno se cambiaría hasta el 2023 tras el supuesto mal recibimiento de The Crown, pero The New York Times asegura que los planes siguen en pie para que sea en diciembre cuando se dé el lanzamiento. Curiosamente, a pesar de que los rumores se componen casi en su totalidad en la fecha de estreno, la gran pregunta sigue siendo, ¿de qué tratará exactamente la docuserie? Meghan dio algunas pistas durante una entrevista hace un par de semanas, pero hasta el momento, no se ha hecho una promoción exacta sobre lo que se verá en esta producción.

VER GALERÍA