¡Ya hay fecha para ver a Kate en tiara por primera vez como Princesa de Gales!

Fue desde aquel primer discurso como rey que Carlos III decidió nombrar a su hijo y a Kate Middleton, Príncipe y Princesa de Gales, a pesar de que él tuvo que esperar 18 años para recibir el nombramiento, haciendo las cosas más prácticas, el nuevo monarca hacía de estas palabras su forma de acelerar el proceso. Desde entonces, William y Kate se han adentrado en su nuevo papel, y si sus funciones eran ya protagonistas, han cobrado un nuevo sentido de importancia al convertirse en la pareja heredera al trono. Es así cómo se han dado muchas ‘primeras veces’ en las últimas semanas, sobre todo ante la resonante ausencia de la Reina Isabel, y una de estas ocasiones está a punto de vivirse con el Palacio de Buckingham como escenario. Se ha dado a conocer que los Príncipes de Gales participarán la próxima semana en la visita de Estado de Sudáfrica.

El papel de los Gales será principal en esta ocasión, con la pareja recibiendo al mandatario en nombre del Rey el próximo 22 de noviembre, tras esta recepción, la pareja viajará con él en el Horse Guards Parade. Más tarde, también acompañarán a Carlos III, Camilla y el Presidente en la procesión a través del Mall hacia el Palacio de Buckingham y esa misma tarde aparecerán en el banquete de Estado, en donde como es tradición, las royals lucirán sus mejores galas con todo y tiara incluida, en lo que será la primera vez en la que tanto Camilla como Kate lucirán estas joyas desde que han recibido su nuevo nombramiento.

Esta especial ocasión marcará el regreso de las tiaras, pues desde el comienzo de la pandemia se habían reducido al máximo este tipo de eventos. El último banquete de Estado que se llevó a cabo de forma espectacular en el Palacio de Buckingham fue en junio del 2019 con la visita de Donald Trump al Reino Unido. Después de eso, se volvió a ver a las royals en tiara en la tradicional recepción de diplomáticos que se realiza a finales de año, en diciembre del 2019.

La tiara que se espera que luzca

Con el título de Princesa de Gales, se espera que Kate luzca la hermosa Lover’s Knot Tiara, que a lo largo de los años ha sido especialmente ligada a la Princesa Diana, quien también llevara aquel nombramiento en su momento de gloria. Ha de recordarse que Kate fue la primera en llevar esta tiara tras el fallecimiento de Diana de Gales, marcando un emotivo lazo entre las dos mujeres de la vida del Príncipe William.

A pesar de que se le conoce coloquialmente como ‘la tiara de Diana’, la realidad es que la Lover’s Knot Tiara tiene una extensa historia en la Familia Real británica. Fue en 1913, cuando la Reina Mary -abuela de Isabel II- decidió comisionar una nueva tiara para su uso personal, y recordando el cariño que tenía por la original Cambridge Lover’s Knot Tiara de su tía, la Gran Duquesa de Mecklenburg-Strelitz, decidió pedir a Garrard que realizara un diseño muy similar para ella.

El toque distintivo de esta joya son las perlas colgantes que la adornan, aunque no eran las únicas con las que contaba esta pieza que, originalmente, llevan a perlas tradicionales en la parte superior, las cuales fueron sustituidas después por diamantes. Desde su creación y por cuarenta años, la Reina Mary la llevó en distintas ocasiones hasta que en 1953, la heredó a la Reina Isabel, quien la lució en alguna ocasión. En 1981, Isabel II decidió compartir esta pieza con su joven nuera, la Princesa Diana, quien la llevó en famosas fotografías que la pusieron en la mirada del público, convirtiéndola en un emblema de la esposa del entonces Príncipe Carlos, aunque cuentan los rumores que ella no la pasaba tan bien cada vez que la usaba, por los dolores de cabeza que su peso provocaba. Tras su muerte, la tiara no fue vista sino hasta 2015, cuando Kate la lució por primera vez. ¿Será que la lleve la próxima semana?

