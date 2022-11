El consejo que una mujer muy influyente dio a Meghan antes de su boda con Harry

Con un nuevo capítulo de Archetypes, Meghan Markle ha abordado un nuevo tema que considera de interés y que le da una oportunidad de compartir su punto de vista junto alguna invitada con la que tiene una relación. En este caso, Markle estuvo acompañada por Jameela Jamil, Shohreh Aghdashloo e Ilana Glazer, con quienes discutió el activismo y cómo suele ser criticado cuando es encabezado por las mujeres. Esto permitió que Meghan compartiera un detalle personal, el cómo una mujer a la que simplemente describió como ‘muy, muy influyente’, le había dado un consejo en los días previos a su boda en el 2018, el cual ha seguido al pie de la letra hasta ahora.

Al estar hablando sobre las protestas en Terán, Meghan comenzó: “ Me hizo recordar un mensaje que se me compartió solo unos cuantos días antes de mi boda por una mujer, muy, muy influyente e inspiradora, de la que por su propia privacidad no voy a compartir quién era, pero me dijo, ‘Sé que tu vida está cambiando, pero, por favor, no abandones tu activismo. No lo abandones porque significa tanto para mujeres y niñas’”, narró en primera persona, como ha hecho a través de su podcast desde su estreno, “Y seguí haciendo el trabajo por mujeres y niñas, porque importa, sí, pero también porque ella me animó a hacerlo. Y la voz colectiva de todas nosotras diciéndonos las unas a las otras que importa es, tal vez, el punto. Hay seguridad en la cantidad. Pero también hay fuerza en la cantidad”.

A la defensa de Meghan

La invitada en esta ocasión fue la actriz Jameela Jamil, quien comentó a Meghan las críticas que ha recibido a lo largo de los años desde su boda con Harry: “Te defendí años antes de conocerte porque esta indignada por lo engaño sobre esta mujer tan normal, tan amable y civilizada. La demonización solo muestra lo asustados que estaban de ti. Lamento tanto que hayas tenido que soportar eso. Me da esperanza de que la marea esté cambiando porque tantos de nosotros nos defendemos”. Ante esto, Meghan respondió: “Bueno, gracias por defenderme”.

Pero quedó claro que no solamente Jameela salió a la defensa de Meghan, la actriz también quiso agradecer a la Duquesa por su apoyo en los momentos difíciles. “También te quiero agradecer, en una manera en la que probablemente no lo hice en su momento, pero durante algunos de los momentos más difíciles en los que estaba siendo casi satanizada y lastimada por los medios, y también por el público, tú has sido una voz de inquebrantable apoyo para mí. Y la gente no sabe que tú frecuentemente te acercas a mujeres que están pasando por momentos muy, muy duros. Nos contactas, no lo haces públicamente, no vienes por la gloria, pero te acercas de forma privada en nuestros momentos más solos y desesperados. Y necesitamos más de eso en el mundo”, reveló Jameela sobre un contacto que nadie sabía que tenían.

Una prueba más de la cercanía entre la actriz y la Duquesa fue la comparación que Jameela hizo sobre su relación con James Blake y la que tienen los Sussex: “Él me entiende y simplemente es un humano increíble, un increíble amigo y no pienso que pudiera haber soportado todo esto sin él. Y sé que tú tienes una dinámica muy similar con Harry y, de hecho, los cuatro nos encontramos aquella vez, y la dinámica fue muy dulce, de dos relaciones muy similares y fue muy lindo para mí ver eso. Tú tienes eso en tu casa porque lo necesitas”.

Según explicó Meghan, se ha encontrado con Jameela tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, aunque compartió que hace más de un año que no la veía. Ha de recordarse que la actriz fue seleccionada en el listado de 15 generadores de cambio que Meghan eligió en la edición en la que trabajó de British Vogue.