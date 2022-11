¿Qué hacía Harry en solitario en Hawái?

Mientras en Reino Unido los miembros senior de la Familia Real británica cerraban filas para conmemorar el primer Remembrance Day sin la Reina Isabel, del otro lado del mundo, el Príncipe Harry ha querido hacer su propio homenaje a los caídos. De forma inesperada, llegó el reporte de que el Duque de Sussex se encontraba en solitario en Hawái, pero no se trataba de una cita personal, sino que eligió la base de Pearl Harbor para rendir honores a su manera a aquellos soldados que perdieron la vida en servicio activo. A pesar de que la visita se hizo de forma discreta, una cámara curiosa logró capturar algunas imágenes del Príncipe las que confirmaron su presencia en la histórica base militar. La visita se dio después de que los Sussex a través de su página Archewell compartieran una imagen nunca antes vista que fue capturada durante un servicio durante su visita a la Haya, hace algunos meses.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Familia Real británica, unida para celebrar el Día del Recuerdo con la memoria de Isabel II muy presente

Carlos III y la Familia Real británica presiden un Domingo del Recuerdo marcado por la ausencia de Isabel II

Junto a la fotografía, se lee el mensaje: “En este Día de los Veteranos y Remembrance Day, honramos a los hombres de servicio alrededor del mundo. Estos valientes hombres y mujeres, así como sus familias, han hecho tremendos sacrificios y son la personificación del deber y servicio. Estamos orgullosos de trabajar con tantas organizaciones que apoyan a los veteranos y a las familias militares, incluyendo: la Invictus Games Foundation, The Mission Continues, Team Rubicon, Scotty’s Little Soldiers y The Greatest GENERATIONS Foundation. Hoy y todos los días, gracias por su servicio”.

El Príncipe sorprendió al aparecer en el USS Arizona Memorial, en Honolulu, y según reportan los tabloides británicos, pasó el tiempo hablando con las familias que se encontraban visitando el memorial. Aunque en algunas imágenes se puede ver a una marina con su cámara de fotos alrededor del Príncipe, parece que fue un veterano quien le dio el recorrido, haciendo de esta una visita muy discreta. Llamó la atención también que Harry llevaba en su casual traje azul marino y camisa blanca desabotonada, la tradicional amapola que se utiliza en esta temporada en distintos países, pero no lucía sus condecoraciones militares.

VER GALERÍA

Ha de recordarse que, desde su partida de su posición senior en la Familia Real, no se le permite llevar los uniformes militares que usó en el pasado y se le removieron las condecoraciones simbólicas que acompañaban su puesto, dejándole únicamente las medallas que recibió por mérito propio. También, desde su partida de Reino Unido en marzo del 2020, el Príncipe ha conmemorado el Remembrance Day de forma independiente al resto de la familia. Aquel primer año en California, asistió con Meghan al cementerio de Los Ángeles, en donde fueron fotografiados mientras mostraban sus respetos. Mientras que en noviembre del 2021, asistieron a una base militar en New Jersey.

A la distancia, qué look eligió Meghan para su aparición del Remembrance Day

Definitivamente, este año, el Príncipe ha mantenido un perfil más bajo de lo que sucedió los años anteriores. Hace un año, los Sussex acudieron a la 2021 Salute to Freedom Gala en el Intrepid Museum, de Nueva York, antes de su visita a la base militar.

El mensaje de Harry

Antes de que se supiera de esta visita del Príncipe a Hawái, el Príncipe compartió una emotiva carta para los niños que forman parte de Scotty’s Little Soldiers, que apoya a pequeños que perdieron a sus padres en servicio activo: “Compartimos un lazo, incluso si no nos conocemos, porque compartimos haber perdido a un padre. Sé de primera mano el dolor y pesar que viene con la pérdida y quiero que sepan que no están solos. Mientras sentimientos complicados surgirán hoy al rendir tributo a héroes como sus papás y mamás, espero que puedan encontrar consuelo y fuerza sabiendo que su amor por ustedes vive y sigue brillando”.

VER GALERÍA